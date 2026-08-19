На городском форуме говорили о застройке 1960-1980-х годов, «Старом Сургуте» и кинотеатре «Аврора»

В Сургуте прошел городской форум «Наследие архитектуры советского модернизма в российских городах: практики сохранения и популяризации». Исследователи, историки, эксперты и представители городской администрации обсудили, какую ценность представляет архитектура 1960-1980-х годов и как сохранить ее при дальнейшем развитии города.

«Уже на протяжении семи месяцев мы занимаемся проектом «Город из бетона: практики сохранения памятников советского модернизма в г. Сургуте». Это наш родной город, здесь мы выросли, учились. Это очень важное мероприятие, на которое мы позвали таких замечательных спикеров из разных городов нашей страны, чтобы они рассказали о том, как в других городах происходит работа с советским наследием и что мы можем для этого почерпнуть, чтобы в Сургуте все было лучше, чем сейчас», − рассказал один из организаторов форума, исследователь Центра урбанистики ТюмГУ Артём Михалишин.

Форум прошел в Мультимедийном историческом парке «Россия − моя история. Югра» 15 августа. В нем приняли участие специалисты из Сургута, Екатеринбурга, Москвы и Тюмени, а также заместитель главы города Виталий Малыхин.

Эксперты говорили о том, почему архитектуру советского периода долго не воспринимали как наследие и что с ней делать сегодня. Обсуждали сохранение зданий, которые не имеют охранного статуса, работу с монументальным искусством и то, как меняется отношение горожан к советскому модернизму.

Отдельный блок посвятили самому Сургуту. Старший научный сотрудник Центра урбанистики ТюмГУ Игорь Стась выступил с докладом «Разрушение Старого Сургута: экспансия модернизма и режимы ретротопии».

Еще одной темой стала судьба кинотеатра «Аврора». Член Молодежной палаты при Думе Сургута Дмитрий Малишевский рассказал о возможностях ревитализации общественных пространств на его примере.

Завершился форум круглым столом. Его участники обсудили главный для этой темы вопрос: как менять город, не теряя архитектуру, которая уже стала частью его истории.

Ранее в Сургуте уже проходила открытая встреча о сохранении советской архитектуры. Ее участники говорили, что, несмотря на более чем 400-летнюю историю города, здесь осталось немного узнаваемых исторических мест: многие старые здания были снесены или перестроены, а большинство сохранившихся объектов советского периода не имеют охранного статуса. Среди наиболее обсуждаемых объектов − бывший Дом пионеров и кинотеатр «Аврора», которому предлагают найти новое применение. Подробнее о том, почему Сургут рискует потерять советское наследие и какие варианты его сохранения предлагают исследователи, читайте в нашем обзоре по ссылке.