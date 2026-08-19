Шестой «ЧУМовой фестиваль» объединил 120 участников из разных территорий Югры

В Тром-Агане завершился шестой «ЧУМовой фестиваль». За три дня он объединил 120 делегатов из поселений Сургутского района и других территорий Югры, а также около 500 гостей. Участники жили в чумах, осваивали ремесла, готовили национальные блюда, выступали и общались.

В этом году в Тром-Аган приехали представители Угута, Русскинской, Сытомино, Когалыма, Мегиона, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Лангепаса и других территорий округа. Во второй раз участницей фестиваля стала мастер-керамист из Сербии Катица Лишка.

Организатором традиционно выступил этнокультурный центр народов ханты и манси «Хатлые» под руководством Майи Швейд. Проект получил грант главы Сургутского района. В этом году на его проведение направили более 1,5 миллиона рублей. На эти средства для площадки приобрели и изготовили три новых чума, закупили столы и скамейки.

Первый фестиваль прошел в 2021 году и длился всего три часа. Тогда работали три чума — ремесленный, музыкальный и традиционной кухни. За шесть лет их количество выросло до пятнадцати.

«Первый фестиваль мы провели в 2021 году. Тогда он длился всего три часа, и у нас было три чума: ремесленный, музыкальный и чум традиционной кухни. В этом году из трех чумов выросло уже пятнадцать. Главная цель остается прежней — сохранить культуру, популяризировать ее. Важно общение между людьми и продвижение традиций вперед», — сказала Майя Швейд.

Программа объединила мастер-классы, национальные игры, творческие встречи и спортивные активности. Гостей учили бисероплетению, изготовлению сувениров и детских игрушек, знакомили с музыкально-хореографической культурой обских угров, национальными единоборствами и управлением обласами.

В «Гостеприимном чуме» можно было попробовать блюда национальной кухни и узнать секреты их приготовления. На других площадках представляли декоративно-прикладное творчество, дикоросы, традиционные предметы быта. Здесь же работали литературная гостиная и этнографические посиделки, посвященные народной медицине.

Отдельное внимание уделили практическим вопросам. Все три дня работала консультационная площадка по мерам государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера. В «Красном чуме» говорили о грантах, проектном менеджменте, цифровой и финансовой грамотности, объясняли, как подготовить инициативу и найти ресурсы для ее реализации.

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера думы Югры Еремей Айпин отметил, что фестиваль стал площадкой, где сосредоточена энергия людей, заинтересованных в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей.

Одной из главных тем для организаторов остается работа с детьми. По словам Майи Швейд, часть культурных знаний сегодня приходится буквально собирать заново, поскольку многие ребята уже не владеют родным языком. Поэтому в программу включают современные форматы — например, задания с переводом песен на хантыйский, мансийский или ненецкий язык.

Для многих гостей участие в фестивале стало уже личной традицией. Люди приезжают сюда не только ради программы, но и ради общения, новых знакомств и обмена опытом. Участники заранее готовят национальные костюмы, репетируют номера, продумывают оформление чумов и привозят собственные изделия. В течение трех дней жюри оценивало традиционные жилища, творческие выступления и работы мастеров.

Традиционные мотивы на фестивале сочетались с современными формами творчества. Катица Лишка представила новую коллекцию керамических украшений, вдохновленную Югрой. В ее работах появились образы северного неба, рек, снега и местной земли.

Еще одной особенностью фестиваля стало сочетание культурной и деловой программы. Представители коренных народов могли не только показать ремесла и выступить на сцене, но и обсудить вопросы жизни на стойбищах, меры поддержки и возможности для новых проектов. Таким образом, фестиваль постепенно превращается в площадку, где культурный обмен дополняется обсуждением конкретных инициатив.

Фестиваль завершился церемонией награждения. До этого участники успели пройти спортивную программу «ХатлСтарт», побывать на этнодискотеке и вечере у костра, а также выступить на концерте «Мойлэтанелэк — дарите радость!».

За шесть лет «ЧУМовой фестиваль» вырос из небольшой локальной встречи в крупную площадку для обмена опытом, общения и сохранения культурного наследия народов Севера.