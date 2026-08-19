В Сургуте у дома №55 на проспекте Ленина сократят парковку ради безопасности пешеходов

Часть парковки у дома №55 на проспекте Ленина в Сургуте, изменения которой ранее заметили жильцы, действительно демонтируют – на этом месте обустроят пешеходный тротуар. Об этом администрация города сообщила в ответе на запрос СИА-ПРЕСС.

«Форма парковки была изменена исходя из норм безопасности передвижения пешеходов. Ранее автомобили и пешеходы передвигались по одной территории, отсутствовала четкая граница тротуара и проезжей части. Транспортные средства парковались хаотично, перекрывая пути движения пешеходов», – говорится в ответе администрации.

Работы выполняются в рамках общего ремонта проспекта Ленина. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», подрядчиком – ООО СК «ЮВиС». К дополнительным социальным обязательствам дорожников, о которых ранее говорил глава Сургута Максим Слепов, эти работы не относятся.

Также администрация уточнила, что парковка находится в границах автомобильной дороги по проспекту Ленина, а земля является муниципальной собственностью. Завершить работы по контракту должны до 30 сентября 2026 года.