В Сургуте создадут молодежный медиацентр на базе МБУ «Вариант»

В Сургуте создадут профессиональный медиацентр, где молодежь сможет осваивать профессии в сфере СМИ и создавать собственный контент. Проект занял второе место в региональном конкурсе молодежного инициативного бюджетирования и получил поддержку Югры. Об этом сообщает администрация Сургута.

Молодежный медиацентр начнет работу в 2027 году на базе МБУ «Вариант». Вместе с экспертами участники смогут познакомиться с основами профессий медиасферы и принять участие в создании единого информационного пространства для подростков и молодежи города.

Для Сургута это уже второй успешный проект в рамках конкурсов молодежного инициативного бюджетирования Югры.

Ранее город получил поддержку на реализацию проекта «Сургут: Среда Обитания». Он предусматривает создание сети мобильных уличных пространств и стриминговой студии, проведение крупного молодежного фестиваля и учреждение ежегодной премии «Одобрено молодежью».

При помощи механизма инициативного бюджетирования в Сургуте также построят первый сухой фонтан — завершить работы предполагается к концу октября.