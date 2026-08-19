В Сургуте после дождя новый пешеходный переход на улице Ленинградской оказался в большой луже

Вчера, 18 августа, в Сургуте после дождя затопило новый пешеходный переход возле дома №1 на улице Ленинградской. Об этом в комментариях в соцсетях СИА-ПРЕСС сообщила сургутянка Лидия Л.

«Пешеходный переход – новый! Ленинградская, 1 – в луже. Вода стоит, как перепрыгивать?» – написала она.

В администрации Сургута ответили, что сейчас воды на участке стало меньше, однако откачать ее пока не получится.

«Сейчас уровень воды снизился, и, к сожалению, откачать ее невозможно: глубина недостаточна для работы специальной техники. Мы продолжаем контролировать ситуацию и при необходимости проведем откачку, как только это станет необходимым», – сообщили власти.

Напомним, в начале августа житель Сургута и читатель СИА-ПРЕСС Дмитрий С. также обратил внимание на благоустройство возле дома №1 на Ленинградской. По его словам, на большей части участка грунт оказался выше нового тротуара, из-за чего после дождей землю с будущего газона может смывать на пешеходную дорожку.

Редакция тогда направила запрос в администрацию. Власти пояснили, что ремонт еще продолжается и окончательная приемка объекта не проводилась. Завершить работы должны до 30 сентября 2026 года.

После окончания ремонта на объект оформят гарантийный паспорт. Если в течение гарантийного срока выявят дефекты, возникшие по вине подрядчика и мешающие нормальной эксплуатации территории, «Северавтодор» должен будет устранить их за свой счет.