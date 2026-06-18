Российские туристы активно совершают покупки по QR-коду за границей

Покупки, совершенные россиянами за рубежом по QR-коду уже превысили общую сумму в 1,3 млрд рублей. Таким способом оплаты туристы теперь пользуются в десятки раз активнее, QR стал для путешественников полноценной альтернативой оплате наличными, сообщили в ВТБ.

С января россияне воспользовались QR-оплатой за границей более 400 тыс. раз. Это в десятки раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего за границей так оплачивают продукты в супермаркетах, электронику и одежду. Средний размер операции составил более 3000 рублей. По данным кредитного учреждения, в этом году география QR-платежей для россиян вырастет до 10 стран, включая Латинскую Америку.

На сегодня механизм практически не отличается от такой же операции в России. Комиссии за неё также нет. Чтобы оплатить покупку за границей, туристы заходят в своё приложение, наводят камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в местную валюту. Максимальная сумма одной операции, например, в Египте – 25 тыс. рублей, а в Китае – 150 тыс. рублей.