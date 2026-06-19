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​В Сургуте подрядчика заподозрили в мошенничестве почти на 2 млн рублей при сносе аварийных домов

Прокуратура выявила нарушения при сносе аварийного жилья в Сургуте

​В Сургуте подрядчика заподозрили в мошенничестве почти на 2 млн рублей при сносе аварийных домов
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте возбуждено уголовное дело после проверки муниципального контракта на снос аварийных домов. Нарушения выявила природоохранная прокуратура Югры.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с 2023 по 2024 гг. коммерческой организацией в рамках исполнения муниципального контракта при выполнении работ по сносу аварийных многоквартирных домов предоставлены в администрацию г. Сургута заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения в части вывоза и утилизации строительных отходов», − сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

В результате бюджету Сургута был причинен ущерб на сумму свыше 1,9 миллиона рублей.

Материалы проверки передали в правоохранительные органы. По итогам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В прокуратуре также сообщили, что после внесения представления генеральному директору компании ущерб был полностью возмещен.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле надзорного ведомства.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 148, комментариев: 0
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