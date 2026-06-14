После праздника в Сургуте разгорелась дискуссия из-за раздачи воздушных шаров

После празднования Дня России и Дня города в сургутском парке «За Саймой» организаторы и гости мероприятия высказались о поведении некоторых посетителей. По словам организатора праздника Эдика Мустяцэ, во время раздачи воздушных шаров отдельные взрослые создавали давку, забирали шары и мешали работе команды.

Напомним, 12 июня в парке «За Саймой» прошло праздничное мероприятие с участием блогера-миллионника Марины Vilanda Boom. Главным украшением площадки стали воздушные шары в цветах российского флага, которые после завершения программы планировали раздать детям.

После праздника Мустяцэ опубликовал видео, в котором сообщил, что ему стали присылать объявления о продаже воздушных шаров на интернет-площадках. По его словам, речь идет о шарах, которые бесплатно раздавали детям во время праздника.

Кроме того, он раскритиковал поведение некоторых гостей. Организатор заявил, что считает недопустимыми действия отдельных посетителей во время раздачи шаров и назвал их как невоспитанное и хамское поведение.

На ситуацию также обратил внимание сургутский блогер Артур Хамитов. В опубликованном ролике он поддержал организатора и его команду и отметил, что подобные городские проекты создаются для жителей бесплатно и требуют большой подготовки.

Своим мнением поделились и гости праздника. В комментариях под публикациями многие сургутяне сообщили, что стали свидетелями конфликтов во время раздачи шаров. По словам очевидцев, отдельные взрослые пытались получить как можно больше шаров, создавали толпу и провоцировали давку.

В то же время многие пользователи напомнили, что праздник был посвящен Дню России и Дню города и должен был стать символом объединения горожан.

«Для нашего города сделали красивую программу со свободным входом. К сожалению, не все умеют ценить чужой труд и работу», – написала одна из участниц обсуждения Елена П.

Несмотря на инциденты, большинство гостей положительно оценили мероприятие и поблагодарили организаторов за праздничную программу. Более подробно – читайте в нашем фоторепортаже.