Синоптики рассказали, что сургутян ждет еще одна жаркая неделя

На предстоящей рабочей неделе в Сургуте сохранится по-летнему жаркая и солнечная погода. По информации сервиса Gismeteo, дневная температура воздуха будет держаться в пределах от +25 до +31 градуса.

Самым жарким днем недели станет вторник, 16 июня. Синоптики прогнозируют до +31 градуса днем и около +15 градусов ночью. В понедельник и пятницу воздух прогреется до +29...+30 градусов, а в четверг ожидается около +27 градусов.

Небольшое снижение температуры прогнозируется в среду, 17 июня. В этот день столбики термометров покажут до +25 градусов, однако прохлады сургутянам ждать не стоит – погода останется солнечной и сухой.

Осадков в течение рабочей недели не ожидается. Практически каждый день будет солнечным, лишь во вторник возможна переменная облачность.

Единственным заметным изменением погодных условий станет усиление ветра в среду. По прогнозу, его порывы могут достигать 10 метров в секунду.