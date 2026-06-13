Эксперты оценили идею автоматического перевода пенсионных накоплений «молчунов» в программу долгосрочных сбережений

Правительство России готовит законопроект, который может изменить судьбу пенсионных накоплений миллионов россиян. Речь идет о так называемых «молчунах» – гражданах, которые не переводили свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды или частные управляющие компании. Их средства планируется автоматически перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Кто такие «молчуны», кто сегодня управляет их деньгами, выгодно ли оставаться в этой категории и почему власти вновь обратили внимание на миллионы владельцев пенсионных накоплений – разбираемся в статье СИА-ПРЕСС.

Об инициативе

Законопроект для «молчунов» рассматривается в рамках более масштабной реформы, предусматривающей создание объединенного пенсионного фонда с государственным участием.

«Мы вместе с правительством разрабатываем определенный законопроект, который позволит создать объединенный пенсионный фонд, где контрольный пакет будет принадлежать государственным организациям. Пока мы обсуждаем ВЭБ и ВТБ. И как раз в этот период должна будет решиться судьба застрахованных лиц, которых мы называем «молчунами», – заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

По его словам, после принятия соответствующего закона у группы развития ВЭБ.РФ появятся дополнительные финансовые возможности для работы с долгосрочными сбережениями граждан и пенсионными накоплениями.

«Но инвестировать эти средства в современные технологические проекты», – подчеркнул глава ВЭБ.РФ.

Вместе с тем, глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что вопрос объединения обсуждается, однако окончательного решения пока нет.

«Мы с Шуваловым давно договорились, что мы идем вместе. Но будут ли еще какие-то конкуренты, пока точка не поставлена. Вопрос точно не решенный», – отметил Костин на Петербургском международном экономическом форуме.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов добавил, что реализация проекта потребует изменений в законодательстве, которые могут быть приняты уже в осеннюю сессию.

По информации ВЭБ.РФ, сейчас госкорпорация управляет средствами более 36 миллионов будущих пенсионеров. Совокупный объем активов в расширенном портфеле по итогам первого квартала 2026 года достиг 2,9 трлн рублей.

Автоматический перевод пенсионных накоплений так называемых «молчунов» в программу долгосрочных сбережений (ПДС), который обсуждается в правительстве, не приведет к увеличению объема долгосрочных инвестиций в экономике. Такое мнение высказала СИА-ПРЕСС генеральный директор АО «НПФ «Социум», член Комитета по кадрам Совета финансового рынка Оксана Иванова.

«Идея автоматического перевода накоплений «молчунов» в Программу долгосрочных сбережений, на мой взгляд, является скорее «косметической», чем системной. Да, она привлекает внимание к ПДС, но при этом не решает главной проблемы: объём длинных денег в экономике сам по себе не увеличится. Средства просто переместятся из одного фонда в другой», – считает эксперт.

Иванова отмечает, что еще одним риском может стать снижение доверия граждан к системе долгосрочных накоплений.

«Люди могут даже не заметить, что стали участниками программы. Более того, любое резкое, непрозрачное движение способно породить тревогу и недоверие, что для инструмента долгосрочных накоплений особенно опасно», – подчеркнула она.

По мнению руководителя НПФ «Социум», развитие программы долгосрочных сбережений должно строиться на принципе добровольного участия. Для этого гражданам необходимо понимать преимущества инструмента, включая государственное софинансирование, налоговые вычеты, страхование средств и инвестиционный доход.

В качестве альтернативы эксперт предлагает использовать системные стимулы для привлечения участников. В частности, речь идет о переносе накопительного элемента из системы обязательного пенсионного страхования в программу долгосрочных сбережений через механизм расщепления страхового тарифа.

«Если часть из тех 22%, которые работодатель сегодня полностью перечисляет в Соцфонд, по заявлению работника начнет направляться на его личный счет в ПДС, это без увеличения нагрузки на бизнес создаст стабильный приток капитала и вовлечет в программу именно работающих людей», – пояснила Иванова.

Кроме того, она считает перспективными такие меры, как увеличение налогового вычета, расширение перечня особых жизненных ситуаций для использования средств ПДС и возможность направления в программу средств материнского капитала.

Комментируя ситуацию с «молчунами», эксперт рекомендует гражданам не ждать возможных законодательных изменений и самостоятельно разобраться со своими пенсионными накоплениями.

«Лучшая стратегия – не оставаться «молчуном», а принять осознанное решение и выбрать надежного партнера для долгосрочных сбережений», – заключила Оксана Иванова.

«Пассивное отношение – редко оказывается оптимальной стратегией»

Инициатива по автоматическому переводу пенсионных накоплений так называемых «молчунов» в ПДС выглядит логичным шагом с точки зрения государства. Такое мнение высказал СИА-ПРЕСС управляющий партнер SkyCapital, эксперт в финтех-решениях Денис Балашов.

«Сегодня значительная часть граждан фактически не управляет своими пенсионными накоплениями и не принимает решений относительно дальнейшей стратегии их размещения. В результате многие даже не знают, где находятся их средства и какую доходность они приносят», – отметил эксперт.

По мнению Балашова, одна из главных целей обсуждаемого механизма – вовлечение неактивных участников пенсионной системы в более современный формат накоплений.

«Основная задача такого механизма – вовлечь неактивных участников системы в более современный формат накоплений и повысить эффективность управления средствами», – считает он.

При этом эксперт подчеркивает, что ключевым условием успешной реализации инициативы должна стать прозрачность процедуры.

«Любой автоматический перевод средств должен сопровождаться понятным информированием граждан и возможностью отказаться от участия в программе», – заявил Балашов.

По его словам, главный риск связан не столько с самим переводом накоплений, сколько с недостаточной финансовой грамотностью населения.

«Если человек не понимает, как работают его накопления, он может столкнуться с ситуацией, когда важное финансовое решение принято фактически без его участия. Кроме того, у разных граждан могут быть разные инвестиционные горизонты и отношение к риску, поэтому универсальное решение подходит не всем», – пояснил эксперт.

Балашов также считает, что вне зависимости от дальнейших решений властей россиянам стоит уже сейчас проявлять больше интереса к своим пенсионным накоплениям.

Он рекомендует проверить, где находятся средства, какой организацией они управляются и какую доходность показывают.

«Пассивное отношение к долгосрочным накоплениям редко оказывается оптимальной стратегией. Чем раньше человек начинает осознанно управлять своими сбережениями, тем больше возможностей сохранить и увеличить их реальную стоимость в будущем», – подчеркнул эксперт.

Кто такие «молчуны»

После сообщений о возможном автоматическом переводе пенсионных накоплений «молчунов» в программу долгосрочных сбережений многие россияне впервые задумались о том, относятся ли они к этой категории, и кто сегодня управляет их деньгами.

Понятие «молчун» появилось после пенсионной реформы 2003 года, когда российская пенсионная система была разделена на страховую и накопительную части, говорится на сайте ВЭБ.РФ.

Накопительная часть представляет собой реальные денежные средства, которые учитываются на индивидуальном счете гражданина. Страховая часть формируется в виде пенсионных коэффициентов (баллов), которые будут конвертированы в выплаты после выхода на пенсию.

Первоначально все накопления граждан автоматически размещались в Пенсионном фонде России. Однако каждому россиянину предоставили право самостоятельно выбрать организацию для управления своими средствами – негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию.

Те, кто никогда не подавал заявление о переводе накоплений и не менял страховщика, получили неофициальное название «молчуны».

«Пенсионный фонд России – это государственный внебюджетный фонд, который занимается многими важными вопросами в области социального обеспечения. Одно из направлений его работы – учет и сохранение пенсионных накоплений граждан. Просто держать эти деньги на счетах было бы неправильно: их бы «съела» инфляция. Поэтому для профессионального управления этими средствами ПФР привлекает компании, которые специализируются на грамотном инвестировании. С 2003 года по договору доверительного управления с ПФР средства «молчунов» сохраняет и приумножает государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ», – отмечают на сайте.

Основная задача государственной управляющей компании – сохранить средства граждан и обеспечить доходность, превышающую уровень инфляции.

Для этого деньги инвестируются в относительно надежные финансовые инструменты: государственные облигации, ценные бумаги крупных российских компаний и банковские депозиты.

В ВЭБ.РФ отмечают, что средства распределяются между двумя инвестиционными портфелями. Большинство граждан находятся в расширенном портфеле, тогда как портфель государственных ценных бумаг считается более консервативным вариантом и выбирается отдельно по заявлению гражданина.

ВЭБ.РФ указывает, что исторически доходность расширенного портфеля превышала уровень инфляции. Так, по итогам 2018 года доходность составила 6,07% при инфляции 4,3%.

При этом специалисты напоминают: прошлые результаты не гарантируют аналогичной доходности в будущем. Это правило действует как для государственных управляющих компаний, так и для негосударственных пенсионных фондов.

Поэтому при выборе организации важно оценивать не только показатели за один год, но и результаты на длительном горизонте, а также учитывать уровень риска и собственные финансовые цели.