Исторические реконструкции, мастер-классы, концерты и развлечения для всей семьи состоятся в «Старом Сургуте»

В воскресенье, 14 июня, на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» пройдет фестиваль «Мангазейский ход». Для жителей и гостей города подготовили масштабную программу с историческими реконструкциями, концертами, мастер-классами, ярмаркой ремесленников и развлечениями для всей семьи.

Как рассказала в интервью СИА-ПРЕСС заведующая отделом экскурсионно-выставочной и проектной деятельности ИКЦ «Старый Сургут» Юлия Токарева, в этом году организаторы решили сделать особый акцент на истории Сургута как города-острога.

«В этом году мы делаем акцент на историю Сургута как города-острога. Мы показываем его не только визуально – через стены и остроги, – но и через наполнение, через атмосферу посада. Поэтому площадки будут оформлены в таком деревянном аутентичном стиле», – отметила она.

Фестиваль откроется в 14:00 театрализованным представлением с участием клуба исторической реконструкции «Служилые люди Сибири» и команды силачей «Стальной медведь». После открытия и до 18:00 на территории центра будут работать основные площадки фестиваля.

ИКЦ «Старый Сургут» опубликовал расписание мероприятий:

14:00 – 14:25 – театрализованное открытие с участием исторического клуба «Служилые люди Сибири» и команды силачей «Стальной медведь».

14:25 – 18:00 – погружение в атмосферу старины:

– военный лагерь служилых людей Сибири и интерактивная выставка доспехов и военного снаряжения;

– живая история от клуба «Северный Лис»: аутентичные костюмы, фотозона, мастер-классы по плетению кольчуги и чеканке, зрелищные бои на мечах и топорах, а также сражения на тямбарах для детей;

– обучение стрельбе из лука под руководством опытных инструкторов из тира «Лук и стрелы»;

– цветочный двор с фотозоной и мастер-классами от дизайн-студии «Флориаль»;

– игровая улица – весёлые старинные игры для детей и взрослых;

– детская площадка: забавы с Черным Лисом и спектакль «Древо» от театра актера и куклы «Петрушка»;

– ремесленный посад: показательные мастер-классы по старинным ремёслам и ярмарка мастеров;

– фотозона «Под парусом в Сибирь» – яркие снимки на фоне исторических декораций;

– стойбище коренных народов Севера.

На главной сцене сургутян будет ждать музыкальная программа и не только:

14:25 – 15:25 – живая музыка от группы «Белогорье»;

15:25 – 15:40 – «Сокровища Мангазеи» - розыгрыш призов от партнеров фестиваля;

15:40 – 15:50 – модный показ от студии «Кардиган»;

15:50 – 16:50 – выступление вокального дуэта «ЭФИ»;

17:20 – 17:30 – модный показ от студии «Кардиган»;

17:30 – 18:30 – концерт фолк-группы UZORITSA.

А на площадке «Острог» с 16:50 до 17:20 будут показательные выступления клуба «Служилые люди Сибири».

К 18:00 фестиваль «Мангазейский ход» превратится в центр притяжения для молодежи, отмечают в ИКЦ «Старый Сургут». Горожан порадуют:

17:30 – 18:30 – выступление фолк-группы «УЗОРИЦА»;

19:00 – 19:10 – модный показ от студии «Кардиган»;

19:10 – 20:00 – кульминация вечера – живая музыка от фолк-группы «ЛЁДЪ».

Куда сходить в Сургуте на этих выходных – читайте в нашей афише.