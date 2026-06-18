Ко Дню медицинского работника сургутяне возложили цветы к памятнику врачам и медсестрам

Сегодня, 18 июня, в Сургуте состоялось торжественное возложение цветов к памятнику подвига врачей во имя жизни и здоровья человечества. Мероприятие прошло в честь Дня медицинского работника и собрало представителей власти, профсоюзов и медицинского сообщества города и района.

Памятник символизирует признательность общества врачам и медсестрам, которые спасали жизни в годы Великой Отечественной войны, работали в период пандемии COVID-19 и продолжают оказывать помощь в зоне проведения специальной военной операции, а также ежедневно трудятся в учреждениях здравоохранения.

Церемонию открыл глава города Сургута Максим Слепов.

«Искренне рад вместе с вами находиться в этом знаковом для нас месте, которое появилось в городе Сургуте, и оно действительно посвящено нашему непростому, но очень важному труду. Это дань памяти и уважения всем медицинским работникам, которые зачастую ценой своей собственной жизни спасают жизни пациентов», – отметил он.

Глава подчеркнул значимость профессии медика в разные исторические периоды – от Великой Отечественной войны до сегодняшнего дня, а также предложил идею увековечить труд врачей в городской инфраструктуре.

«Сейчас идет строительство новой набережной. Я думаю, что мы с вами выйдем с инициативой и назовем эту набережную в честь медицинских работников», – добавил Слепов.

Также к участникам мероприятия обратился председатель Сургутской территориальной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Суровов. Он указал, что в городе формируется традиция памяти медицинским работникам и подчеркнул роль здравоохранения в развитии общества.

«У нас есть в любой стране три кита, на которых держится общество – это здравоохранение, образование и культура», – сказал он.

После выступлений была объявлена минута молчания в память о медицинских работниках, а затем участники церемонии возложили цветы к памятнику.