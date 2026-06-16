Медицинский теплоход «Святитель Лука» принял 599 пациентов в Югре

Медицинский теплоход «Святитель Лука» в первую навигацию уже принял 599 пациентов. Среди них 369 представителей коренных малочисленных народов Севера, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Экипаж плавполиклиники работал в Большом Атлыме, Пашторах, Саранпауле, Ломбовоже и Кимкьяскуе. Большая часть этих поселений находится в арктических районах Югры.

Главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов ранее отметил в эфире телеканала «Югра», что новый медицинский теплоход вызвал повышенный интерес у жителей.

«Местные жители ждут новую плавполиклинику, наши врачи отмечают повышенный поток пациентов – это здорово, потому больше югорчан смогут пройти необходимые обследования. Благо, что мы позаботились об этом и вместительность "Святителя Луки" в два раза больше, чем у его старшего брата "Николая Пирогова"», – рассказал Николай Ташланов.

Навигационный период обычно длится с мая по октябрь. В это время медицинские теплоходы «Святитель Лука» и «Николай Пирогов» будут работать в 94 населенных пунктах, где проживают 36 тысяч человек.

Охват выездной медицинской помощи в этом сезоне должен стать почти вдвое больше, чем в предыдущие годы.