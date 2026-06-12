Депутат Сургута Евгений Барсов вышел против бульдозеров из-за намыва песка у аэродрома «Боровая»

Депутат Думы Сургута и бизнесмен Евгений Барсов провел ночь возле трубы, через которую ведется намыв песка в пойме Оби рядом с принадлежащим ему частным аэродромом «Боровая». По словам парламентария, он попытался остановить работы, которые выполняет компания «ЮВиС», поскольку считает, что они ведутся за пределами согласованной территории и могут создать угрозу для функционирования аэродрома.

«Они ждут, когда я уйду. Сейчас они не могут включить, так как могут затопить насмерть. Я тут ночую на трубе», – рассказал СИА-ПРЕСС депутат.

На опубликованном в соцсетях видео Евгений Барсов стоит по колено в грязи рядом с работающей техникой на месте намыва песка в пойме Оби.

Ранее депутат направил в редакцию СИА-ПРЕСС фотографию, сделанную с высоты, на которой запечатлена территория поймы Оби в районе магазина «Купец» после проведения намывных работ.

Евгений Барсов неоднократно выступал с критикой работ по складированию песка рядом с аэродромом «Боровая». По его мнению, размещение песчаного карьера на участке площадью около 232 тысяч квадратных метров может негативно сказаться на экологической обстановке и состоянии рекреационной зоны.

После обращения депутата Югорская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. По ее итогам были выявлены нарушения при проведении работ.

В компании «ЮВиС» ранее сообщили СИА-ПРЕСС, что земельный участок используется на законных основаниях по договору аренды, а все необходимые разрешительные документы и лицензии получены. Представители компании также подчеркивали, что складирование песка носит временный характер и не является постоянным размещением отходов.

Конфликт вокруг намыва песка ранее обсуждался и в Думе Сургута. Комиссия по этике пришла к выводу, что в ходе публичного противостояния с компанией «ЮВиС» Евгений Барсов допустил нарушение норм депутатского поведения. Однако большинству депутатов не удалось набрать необходимое количество голосов даже для применения к нему самой мягкой меры воздействия.

При этом ряд парламентариев отмечал, что ситуацию следует рассматривать не только с точки зрения депутатской этики, но и с позиции возможных экологических последствий. В частности, депутат Владимир Болотов предлагал вынести вопрос на рассмотрение профильного комитета.