Цены в Югре выросли на 3,1% с начала года

С начала 2026 года цены в Югре выросли в среднем на 3,1%. Такие данные по итогам мая опубликовал Тюменьстат.

Самый заметный рост среди продуктов показали куриные яйца – они подорожали на 15,6%. Также выросли цены на сахар (+11,1%), овощи и фрукты (+8,6%), крупы (+5,9%), кондитерские изделия (+4,5%) и рыбу (+4,4%).

Вместе с тем некоторые продукты стали дешевле. Так, сыр подешевел на 4,9%, сливочное масло – на 4,2%, макароны – на 2,8%, а молочная продукция – на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на лекарства (+5,5%), сигареты (+3,6%) и стройматериалы (+2,1%).

Продолжает дорожать и топливо. Бензин с начала года прибавил в цене 6,8%, дизельное топливо – 2,6%.

Наиболее заметные изменения произошли в сфере услуг. Стоимость пассажирских перевозок выросла сразу на 25,7%. Зарубежные поездки и ветеринарные услуги подорожали на 18,9%, юридические услуги – на 18,4%.

При этом тарифы на жилищно-коммунальные услуги в мае оставались на уровне конца прошлого года.

В целом продукты в Югре с начала года подорожали на 3,4%, непродовольственные товары – на 1,2%, а услуги – на 5,3%.