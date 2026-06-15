Гости из Индии посетили тюменские термальные комплексы, этностойбище и Сибирский карнавал

Представители туриндустрии Индии с 12 по 14 июня знакомились с возможностями Тюменской области для отдыха и путешествий. Информационный тур организовали Агентство туризма и продвижения региона при поддержке Центра стратегических разработок и Минэкономразвития РФ.

Программа была составлена с учетом ключевых интересов туристов из Индии. Гости осмотрели достопримечательности Тюмени и Ялуторовска, оценили инфраструктуру термальных комплексов, побывали в Центре управления здоровьем Майер курорта «Марциаль». Отдельным пунктом стали участие в «Сибирском карнавале» с погружением в культуру и традиции местных праздников, а также посещение этностойбища северных народов «Увас Мир Хот».

Стороны обсудили возможность создания специальных туристических продуктов с учетом прямого регулярного авиасообщения Тюмень – Дубай – Тюмень, а также удобных стыковочных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Индийские гости высоко оценили транспортную доступность региона и качество туристической инфраструктуры.

Визит индийских коллег стал продолжением долгосрочной и планомерной работы Тюменской области по продвижению турпродуктов на международных рынках. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой, регион активно выстраивает системное взаимодействие с ключевыми зарубежными партнерами. Всего в этом году в Тюменской области планируют запустить три новых туристических маршрута, нацеленных на привлечение гостей из Китая, стран Ближнего Востока и Индии.