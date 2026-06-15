Сергей Безруков побывал в Тюмени с «Театральным поездом»

Губернатор Александр Моор обсудил с народным артистом РФ Сергеем Безруковым совместные планы Союза театральных деятелей России и Тюменской области по поддержке театрального искусства. Встреча состоялась в рамках всероссийского культурно-просветительского проекта «Театральный поезд», который Безруков представляет в областной столице.

Масштабный проект предполагает движение двух тематических поездов навстречу друг другу. Тюменская область вошла в восточный маршрут, стартовавший 12 мая из Владивостока. В составе запланировано 23 остановки в городах на Транссибе, Урале и в Центральной России. Второй поезд следует из Севастополя по южному маршруту. В конце июня оба состава прибудут в Москву.

По пути следования артисты дают спектакли. Тюменские зрители смогут познакомитлись с творчеством омских и новосибирских театров.

«Гастроли – это жизнь, это обмен опытом, это творческая диффузия, поскольку театр – это дело живое. Живое общение, взаимодействие, новый зритель необходимы для того, чтобы совершенствоваться», – отметил Сергей Безруков.

Александр Моор подчеркнул, что для региона поддержка театрального искусства означает и сохранение культурного наследия, и инвестиции в будущее территории и ее креативный потенциал. Губернатор выразил уверенность, что знакомство с Тюменской областью подарит артистам «Театрального поезда» вдохновение и новые творческие идеи.