На Старом Тобольском тракте построят придорожный сервис для фур за 100 млн рублей

На Старом Тобольском тракте в Тюмени появится многофункциональный придорожный комплекс для коммерческого транспорта. Инвестор – компания «Угодье» – вложит 100 миллионов рублей. Проект реализуют при поддержке властей Тюменской области.

«Создание нового комплекса – очередной этап развития транспортно-сервисной инфраструктуры Тюмени. Регион продолжает укреплять статус одного из важных логистических центров УрФО», – прокомментировал заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, начальник отдела сопровождения инвестпроектов Эрих Элбакян.

На площадке разместятся станция технического обслуживания, моечный комплекс для грузовых автомобилей и автобусов, парковка, объекты общепита и административные помещения. Будет создано 16 рабочих мест.

Комплекс ориентирован на транспортные компании региона и транзитный поток через Тюменскую область. Как отметили в компании, проект расширит спектр услуг для перевозчиков и повысит качество сервиса. Инвестор уже обратился в Инвестиционное агентство за организационным, информационным и финансовым сопровождением.