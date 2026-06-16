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​«Соцветие» вновь соберет в Сургуте представителей разных народов

В Сургуте пройдет фестиваль национальных культур «Соцветие» в эти выходные

​«Соцветие» вновь соберет в Сургуте представителей разных народов
Фото: администрация Сургута

В это воскресенье, 21 июня, в Сургуте состоится XXVI фестиваль национальных культур «Соцветие». Праздник начнется в 12:00 на Центральной площади города на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской. Об этом сообщили в историко-культурном центре «Старый Сургут».

«Сургут сегодня − это город, где в дружбе и согласии живут представители свыше ста национальностей. Способность сохранять единство при культурном многообразии − неповторимая черта этого многонационального города. Ярким подтверждением тому служит ежегодный фестиваль «Соцветие», который стал одним из главных событий в Сургуте. Его характерная особенность — возможность на одной площадке познакомиться с обычаями, ремеслами, музыкой, танцами, играми, кухней и бытом разных народов», − говорится в сообщении.

Фестиваль посвящен Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. В этом году он пройдет под темой «Соцветие культур – богатство России».

Гостей праздника ждет насыщенная программа. На сцене выступят творческие коллективы города, а на площади развернутся выставка национального хлеба, ремесленная и торговая ярмарки, а также фотовыставка «Семейные традиции в кадре». Национально-культурные объединения представят собственные тематические площадки.

Специальными гостями фестиваля станут Московский казачий ансамбль песни и танца и исполнительница фольклора обско-угорских народов Вера Кондратьева из Ханты-Мансийска. Организаторы обещают яркие концертные номера, народную музыку, танцы и зрелищные трюки с шашками.

Новинкой этого года станет площадка «Югра – территория счастья!», где выступят молодые семьи. Завершится праздник традиционным исполнением гимна фестиваля.

Вход на фестиваль свободный.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 191, комментариев: 0
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