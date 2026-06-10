Парковку у аэропорта Сургута уничтожают: что теперь делать людям

У сургутского аэропорта убирают привычную для горожан стихийную парковку, где многие оставляли машины во время недолгих отъездов. Взамен людям не предложили никакой внятной альтернативы, и эта история снова поднимает вопрос о том, как в городе принимаются решения о самых простых и необходимых вещах.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему ликвидация парковки без замены выглядит типично по-сургутски, можно ли было благоустроить эту площадку минимальными средствами, как подобные решения связаны с общим качеством проектирования городской среды и почему даже у крупнейшего аэропорта Югры годами не могут решить элементарную транспортную проблему.

Дмитрий Щеглов: Некоторые изменения происходят в сфере сургутского аэропорта. Как вы знаете, если вы там бывали за последние годы, там достаточно долго возле въезда на территорию аэропорта была такая квазипарковка, условно стихийная парковка. То есть там такое местечко, абсолютно грунтовое, ничем не закатанное. И там люди спокойно оставляли свои машины, если нужно было уехать на какое-то количество дней, чтобы потом можно было выйти с территории и благополучно уехать.

Так вот, эту парковку благополучно уничтожают, а взамен этой парковки будет, угадайте что? Ничего не будет. Потому что построить там парковку по каким-то причинам нельзя. Ближайшие варианты, которые люди рассматривали, это возле автомобильного рынка, который находится в двух километрах оттуда. Посмотрел бы я на тех людей, которые действительно будут таскаться с чемоданами от этого самого автомобильного рынка пешком, особенно зимой по снегу. Так или иначе, этой парковки больше нет, взамен не будет ничего. Обсудим это сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем.

Д.Щ.: Ну как тебе такое решение? Знаешь, мне кажется, очень в сургутском стиле — что-то уничтожить, чтобы вместо этого сделать ничего.

Т.С.: Я бы завел рубрику ко всем публикациям местных средств массовой информации, она бы называлась так: «Как же все тупо». И просто к каждой статье, независимо от содержания, я бы ставил эту рубрику, потому что сургутская жизнь с каждым днем превращается во все более бурлескное цирковое представление.

Смотрим по парковке в аэропорту. Из всех возможных вариантов, включая самые экзотические, решения проблемы выбран самый какой? Тупой. Самый тупой. Такое ощущение, что сидят какие-то люди ответственные и по принципу тупизны определяют качество своего управленческого действия. Чем тупее, тем, значит, лучше, тем правильнее. Чтобы совесть была чиста, они каждый раз оправдывают это какими-то нормами законодательства. А вот тут труба, значит, газовая какая-то, а вот надо ждать федеральное законодательство, когда изменится. То есть никогда. Если ждать изменения законодательства для того, чтобы решить проблему парковки сургутского аэропорта, федерального законодательства, значит, в переводе на русский язык, никогда эта проблема решена не будет. Потому что никакая Госдума менять закон ради двух километров какого-то газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» или что там проходит, не будет. Это же очевидные вещи, правда?

Хорошо. Тогда давайте придумаем причину. Тут у нас, оказывается, лес. Я-то думал, что лес вокруг аэропорта давным-давно вырублен, превращен просто вот в, я не знаю что там, несколько сот деревьев. Ну хорошо, огородите лес забором, раз у нас леса так охраняются. То есть если к лесу примыкает парковка, то из нее получается в лес можно попасть, а если к лесу примыкает пустырь, а не парковка, то через этот пустырь что, нельзя в лес попасть? Он уже является какой-то буферной зоной с каким-то супермагнитным отталкивающим действием? Абсолютно тупо. Полный бесповоротный идиотизм.

Но я допускаю, что, может быть, таким образом власти или владельцы аэропорта, или все сообщество, которое принимает подобные решения, готовят будущую площадку под инвестиционный проект по реконструкции сургутского аэропорта. То есть чтобы будущий инвестор зашел на чистое поле и не занимался развязыванием всевозможных сложных имущественных проблем.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Хорошо. Но погодите. Ведь эта территория не уходит во владение какому-то новому владельцу. Вы же ее можете оставить, и должны, видимо, оставить за аэропортом или за муниципальной властью, или за федеральной властью, или за окружной властью. Во-вторых, речь же не идет о капитальном строительстве на месте нынешней парковки. Речь идет об элементарном благоустройстве территории и организации там порядка.

Я допускаю, что я нормальный человек, хотя у меня такое ощущение, что, оглядываясь на все эти события, видимо, нас уже, тех, кто это все говорит в рамках здравого смысла...

Д.Щ.: Да-да, это нас лечить надо, действительно.

Т.С.: Да-да-да, что мы какие-то шизики абсолютно, мы что-то постоянно рассказываем неправильное, а у них у всех правильные решения абсолютно. Я так думаю, там просто надо потратить денег даже не на щебенку, там и так уже чистый песочек, он укатан, там все хорошо. Но поставьте какие-то шлагбаумы, въезд-выезд, организуйте круговое движение, разрисуйте там елочкой парковочные места. Зарабатывайте на этом деньги. В копилку вашего же сургутского аэропорта. Ну хотя бы снег чистить уже окупите. Нет. Мы идем путем, я повторюсь, самым идиотическим.

Это же та же самая история с ядром центра Сургута. Если версия о том, что просто не трогайте территорию для будущего инвестиционного проекта при реконструкции. У вас случилась совершенно такая же история, глупейшая совершенно, не вписывающаяся ни в один канон здравого смысла. Вы выгнали предпринимателя с пустыря. Правда, вы называете это Центральной площадью, а город и горожане называют это место пустырем. И вы выгнали человека, который из этого пустыря сделал жизнь. Там людям было радостно, человек зарабатывал на этом деньги, часть денег, можно надеяться, уходила с этого в какие-то городские и прочие бюджеты. Вы его взяли, смели метлой и сказали: «Тут мы сейчас построим крутое ядро центра города». Смотрите на результат. Ни предпринимателя, ни ядра. Причем ядра не будет, предпринимателя там не будет, а если и будет предприниматель, то будет какой-нибудь другой предприниматель, уже послабее. Который еще и зайдет, может быть, через какую-нибудь коррупцию на всю эту территорию. Вот такая история.

И последний момент в этой части. Мы возвращаемся снова к теме качественного проектирования городского пространства. На примере даже такой смехотворной проблемы, как парковка перед аэропортом в крупнейшем городе Югры... Кстати, да, заметим само словосочетание вот это длинное: проблема парковки перед аэропортом крупнейшего города Югры и перед одним из крупнейших аэропортов страны по пассажирским перевозкам. Так вот проблема парковки у крупнейшего аэропорта не решается годами, ее не могут решить. Как это характеризует всех, кто должен для нас, для горожан, создавать комфортные условия для жизни? Как назвать компетентность тех людей, которые десятилетиями не могут несчастный пустырь преобразовать во временную парковку? Это какое-то интеллектуальное иссекание уже. Мы видим просто полный паралич разума и способности быстро, толково, за вменяемые деньги, а часто даже без денег, принимать просто нормальные решения. Не какие-то уж там гениальные, а просто нормальные. Вот вам пример с этой парковкой.

А сургутяне пусть, да, кто-то из депутатов сказал: «Ну пусть на такси ездят, у нас же такси развито».

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Вот видение задачности. И многозадачности, и однозадачности.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, слушайте нас на различных платформах, какие имеются. Ставьте нам лайки, если вам интересно то, что мы обсуждаем. Прочитайте расшифровку этого разговора на siapress.ru, ссылка, как всегда, в описании. И до новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья, всем пока.