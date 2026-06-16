22% компаний в Югре стараются удержать сотрудников после выхода на пенсию

Работодатели в Югре все чаще готовы брать на работу людей пенсионного возраста. А некоторые компании стараются не отпускать сотрудников даже после того, как они официально выходят на пенсию. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

«В ХМАО 34% компаний готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами. Еще 39% работодателей нанимают пенсионеров на отдельные позиции. 27% нанимателей не рассматривают соискателей пенсионного возраста в качестве кандидатов», − говорится в сообщении.

Чаще всего специалистов старшего возраста готовы брать на работу компании, которые испытывают дефицит кадров. Так, 13% работодателей заявили, что готовы нанять пенсионера на любую должность, если речь идет об опытном специалисте. Еще 11% компаний не делают возрастных ограничений при подборе сотрудников.

Наиболее востребованы пенсионеры на позициях квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов, менеджеров по продажам, водителей и врачей. Также работодатели готовы принимать на работу охранников, уборщиков, бухгалтеров, кладовщиков, поваров, учителей и медицинских работников среднего звена.

Кроме того, каждая пятая компания в регионе предлагает сотрудникам пенсионного возраста дополнительные меры поддержки. Самыми распространенными остаются денежные выплаты и подарки к праздникам, материальная помощь, единовременные выплаты при выходе на пенсию, путевки на санаторно-курортное лечение и корпоративные мероприятия.