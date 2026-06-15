В больнице Ишима установили 24 новые многофункциональные кровати

В паллиативном отделении стационара Областной больницы №4 в Ишиме завершилось техническое переоснащение. В отделение поставили 24 новые многофункциональные кровати, которые управляются с пульта. Это позволяет подобрать оптимальное положение тела пациента, снизить риск пролежней, облегчить дыхание и прием пищи.

Оснащение отделения реализовано в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Тюменской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Для медперсонала такие кровати также стали большим подспорьем. Регулировка высоты и угла наклона, боковые ограждения и встроенные механизмы берут на себя часть тяжелой работы по уходу за лежачими больными, которая требует постоянных наклонов и подъемов.

«Радует, что руководство стремится создать условия, в которых люди чувствуют человеческое отношение и заботу. Мы постарались оперативно провести полную замену фонда, чтобы новые кровати как можно скорее начали помогать тем, кто в них нуждается», – отметила заведующая паллиативным отделением Областной больницы №4 Нина Маслова.

Системная работа по модернизации медицинской инфраструктуры в регионе продолжается.