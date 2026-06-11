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​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША
Фото: Историко-культурный центр «Старый Сургут»

12 июня

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города

Сургут отметит День России масштабной праздничной программой. Основные мероприятия развернутся на Центральной площади города.

Праздник начнется в 11:30 с театрализованного представления для всей семьи от театра актера и куклы «Петрушка». В течение дня на сцене выступят лучшие творческие коллективы Городского культурного центра, Сургутской филармонии, дворца искусств «Нефтяник» и Центра культуры «Камертон».

В 14:00 состоится торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом» и свидетельств о занесении в Книгу Почета Сургута.

Ярким финалом праздничного дня станет концерт московской группы «Партизан FM» − одного из самых заметных коллективов современной народной музыки.

На протяжении всего дня для жителей и гостей города будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, спортивные и игровые зоны, площадки волонтерских организаций, а также ярмарка местных товаропроизводителей.

Праздничные мероприятия пройдут и на других городских площадках. В 12:00 городской парк культуры и отдыха на Набережном проспекте приглашает сургутян на программу «Город на Оби». Гостей ждут конкурсно-игровые программы, творческие мастерские, мастер-классы, музыка и танцы.

Также в 12:00 в Сквере журналистов начнет работу фестиваль пленэрной живописи «Образ города». Художники будут создавать работы под открытым небом, вдохновляясь городскими пейзажами и атмосферой праздника.

13 июня

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Если любящие друг друга люди неразлучны - им даруется рай уже на земле. Герои нашей сказки нашли его на берегу самого синего моря. Но если одним из них овладевает желание иметь больше, чем есть, прекрасный мир расколется, как старое корыто. А море заполнится травой и тиной. Что же дальше? Надо снова очищать свое море, снова учиться быть неразлучниками, потому что настоящее счастье на земле можно найти не в теремах, дворцах и коронах, а только в любви друг к другу.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: от 600 рублей. 6+

Интенсив по созданию монохромной фотографии «Безграничность ограниченного»

Место проведения: Библиотека им. Н. М. Рубцова, ул. Бажова, 17. Время: 11:00.

В библиотеке пройдет не просто мастер-класс о фотографии, а об искусстве видеть глубже. Гость − Дмитрий Страхов - сургутский фотограф, Член Сургутского общества любителей фотографии, Член фотоклуба «Отражение» и участник многочисленных коллективных фотовыставок. Это будет не просто лекция о кнопках настройки: Дмитрий начнет с путешествия по своим разножанровым работам, чтобы вы почувствовали широту его взгляда, а затем весь мастер-класс посвятит портрету. Вы узнаете, почему ч/б убивает фальшь, как свет рисует характер человека и как поймать тот самый момент истины через объектив.

Телефон для записи на мероприятие: 35-40-38, 35-40-45. 12+

«Летние филармонические сезоны»

Место проведения: площадь Советов, ул. Энгельса, 18. Время: 17:00.

С 13 июня в Сургуте стартуют традиционные «Летние филармонические сезоны». В течение двух недель жители и гости города смогут бесплатно посетить концерты под открытым небом на площади Советов перед Сургутской филармонией. В первый день горожан ждет программа «Народный рок» − ансамбля русских народных инструментов «Ларец»

Концерты состоится при благоприятных погодных условиях. Вход свободный. 0+

Фестиваль экстремальной тяжести «МЯСОРУБКА»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:30.

Приготовьтесь к самому беспощадному качу этого лета. Три звуковых титана сойдутся на одной сцене, чтобы превратить танцпол в сплошное месиво. Внутри этой мясорубки вас ждут банды PARTY KILLERS, DAIKIRAI и BLEACH. Готовьте шеи, разминайте ноги и забудьте о жалости. Здесь выживут только сильнейшие!

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: по предпродаже − 350 рублей, в день мероприятия 500 рублей. 16+

14 июня

Фестиваль «Мангазейский ход»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2. Время: 14:00-20:00.

Это не просто фестиваль, а настоящее путешествие во времени! Для сургутян воссоздадут настоящий сибирский посад с избами казаков, ремесленной слободой и стрелецким бугром. Почувствуйте себя первооткрывателями: главная фотозона − масштабная копия казачьего струга, на котором русские служилые люди покоряли суровые земли.

Что вас ждет:

  • Прологовое действие с участием центра военной реконструкции «Служилые люди Сибири» и силачами из клуба «Стальной медведь» перенесет вас в прошлое с первых минут.
  • Вас ждут северные мотивы от четырех музыкальных коллективов: группы «Белогорье», вокального дуэта «ЭФИ», фолк-группы «УЗОРИЦА» и группы «ЛЁДЪ».
  • Проверьте свою меткость в стрельбе из лука на стрелецком бугре. Показательные бои на мечах и топорах на большой интерактивной площадке от клуба «Северный Лис». Для юных гостей будет работать целая игровая улица в городе-остроге со спектаклем от театра «Петрушка».
  • На мастеровой улице соберутся умельцы, чтобы показать секреты традиционных технологий и народных промыслов.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Концертная программа для детей «Трям! Здравствуйте!»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Хоровая капелла «Светилен» представляет концертную программу «Трям! Здравствуйте!», посвященную знаменитым песням из советских мультфильмов, созданных лучшими поэтами и композиторами нашей страны, такими как Юрий Энтин, Владимир Шаинский, Максим Дунаевский. Вы услышите известные композиции из популярных мультфильмов: «Летучий корабль», «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Крошка Енот» и многих других.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. 6+

«Летние филармонические сезоны»

Место проведения: площадь Советов, ул. Энгельса, 18. Время: 17:00.

«Летние филармонические сезоны» ждут сургутян и в воскресенье. Для них выступит ансамбль песни «Отрада» с концертной программой «Береги Берега России».

Концерты состоится при благоприятных погодных условиях. Вход свободный. 0+

STAND AP: отчетный концерт

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Стендап в чистом виде. Самое лучшее и сочное, обещают в «Невесомости».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: по предпродаже − 500 рублей, в день мероприятия − 700 рублей. 18+


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Сегодня в 14:16, просмотров: 70, комментариев: 0
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