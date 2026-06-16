Малый и средний бизнес активнее выходит на фондовый рынок

Объем средств юридических лиц на брокерских счетах за полтора года вырос в 6,5 раз, а число корпоративных клиентов – в 4 раза. Об этом на конференции НАУФОР сообщил Андрей Яцков из ВТБ.

90% таких активных на бирже организаций составляют представители малого и среднего бизнеса. Они размещают свободные деньги через сделки РЕПО или биржевые фонды денежного рынка. Однако до сих пор проникновение брокерских счетов среди компаний в десятки раз ниже, чем среди частных инвесторов.

«Это новый источник роста для всего рынка. Но сегмент только формируется, и для его раскрытия предстоит решить вопросы учета, налогообложения и информирования», – отмечает топ-менеджер банка.

Общий объем финансовых вложений юридических лиц в России оценивается примерно в 70 трлн рублей, и их постепенный переход в долговые и долевые инструменты является основным резервом роста.