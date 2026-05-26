Минстрой включил центральную площадь Лангепаса в число лучших проектов благоустройства УрФО

Центральную площадь Лангепаса включили в число лучших проектов комфортной городской среды УрФО. Объект получил высокую оценку на федеральном уровне, сообщает Стройкомплекс Югры.

Минстрой России выделил площадь в Лангепасе среди наиболее успешных проектов округа вместе с парками в Миассе, Заводоуковске и Катайске. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что УрФО входит в число лидеров профильного нацпроекта: с 2019 года здесь обновили почти 5 тысяч общественных пространств.

Для Лангепаса центральная площадь стала крупным переходящим инфраструктурным объектом, который модернизируют поэтапно в течение нескольких лет. Проект победил во Всероссийском конкурсе Минстроя и получил федеральное софинансирование.

Концепция реконструкции связана с территориальной и этнической самобытностью Югры. На площади и прилегающем участке улицы Ленина создают современную функциональную среду.

Здесь уже обустроили торговые павильоны, стилизованные под национальные чумы, установили амфитеатры с фигурами медведей, волка и лисы, сформировали зоны отдыха «Варежка», «Северная ягода» и локацию «Сердце» у городского ЗАГСа. Для маломобильных жителей также смонтировали специализированную инклюзивную спортплощадку.

В этом году работы продолжаются. Ранее строители уже полностью заменили сценический комплекс, оборудовали трансформируемую авансцену, обновили покрытие, скамьи и систему освещения.