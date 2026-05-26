Более 80% жителей Югры уверены в том, что легко найдут новую работу

В Югре 81% работающих жителей уверены в стабильности своей карьеры. Еще 70% считают, что при необходимости смогут найти новую работу за три месяца или быстрее, выяснили аналитики hh.ru.

Самыми уверенными в быстром трудоустройстве оказались работники розничной торговли — 77%. Среди представителей строительства и недвижимости такой ответ дали 76%, в сфере продаж и обслуживания клиентов — 75%.

Также высоко оценивают свои перспективы работники транспорта, логистики и перевозок, туризма, гостиниц и ресторанов, автомобильного бизнеса. В каждой из этих сфер по 75% сотрудников считают, что смогут найти новое место в ближайшие три месяца.

В топ-10 также вошли страхование — 73%, домашний и обслуживающий персонал — 72%, рабочий персонал — 71% и административный персонал — 70%.

Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая отметила, что уверенность соискателей связана со спросом на специалистов в регионе.

«Уверенность соискателей в возможности быстро найти работу напрямую связана с уровнем спроса на специалистов в регионе. Мы видим, что в топ-10 наиболее востребованных у работодателей профессиональных категорий входят именно те направления, представители которых высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие месяцы. Так, в ХМАО работодатели чаще всего ищут специалистов в сферах “Рабочий персонал” (25%), “Продажи, обслуживание клиентов” (20%), “Производство и сервисное обслуживание”, а также “Строительство и недвижимость” (по 19%)», — комментирует Оксана Сидлецкая.