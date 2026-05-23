Природнадзор Югры сообщил о трех ДТП с лосями в Ханты-Мансийском районе

В Ханты-Мансийском районе с 28 апреля по 13 мая произошло три ДТП с участием лосей. Во всех случаях животные погибли, люди не пострадали, но автомобили получили серьезные механические повреждения, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на Природнадзор региона.

«ДТП зафиксированы на трех участках автодорог: на 861-м километре трассы Ханты-Мансийск — Тюмень, на 50-м километре автодороги «Иртыш» и на 46-м километре автодороги «Югра». Во всех случаях животные выходили на проезжую часть внезапно, водители не успели предотвратить столкновение», — уточнили в ведомстве.

Природнадзор Югры призывает водителей быть особенно внимательными на лесных участках трасс, в сумерки и ночью, когда вероятность выхода диких животных на дорогу выше всего.

Снизить риск столкновения помогают соблюдение скоростного режима, особенно в зонах со знаком «Дикие животные», внимательность в темное время суток, плавное торможение при виде зверя и отказ от резких маневров. На разрешенных участках специалисты также советуют использовать дальний свет фар, чтобы раньше заметить опасность.

В ведомстве отмечают, что столкновение с лосем особенно опасно из-за высокого центра тяжести животного: при ударе туша может обрушиться на капот и лобовое стекло. В России ежегодно фиксируют больше 700 столкновений автомобилей с лосями.