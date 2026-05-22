Социальный фонд Югры объяснил правила официального трудоустройства подростков летом

Официальное трудоустройство подростка во время летних каникул начинает формировать его трудовой стаж и пенсионные права. При этом заработок школьника, который учится очно, не влияет на социальные выплаты семьи, сообщает издание «Мой Сургут» со ссылкой на Отделение Социального фонда России по Югре.

Специалисты поясняют, что с первой официальной работы у подростка начинают формироваться пенсионные права. Для трудоустройства у ребенка должен быть СНИЛС — именно по нему фиксируются страховые отчисления и накопления. Детям от 14 до 16 лет также потребуется письменное согласие одного из родителей.

Если подросток учится очно в школе, колледже или вузе и на момент расчета ему не больше 18 лет, его заработок не включают в общий доход семьи. При этом обучение должно длиться не менее шести месяцев в расчетном периоде. «Подросток спокойно зарабатывает первые деньги, а родители сохраняют все меры социальной поддержки», — поясняют специалисты.

Работодатель обязан оформить трудовой договор, сделать запись в трудовой книжке и перечислять страховые взносы. «Это закон. И это — гарантия того, что каждая официально отработанная смена идет в копилку будущей пенсии ребенка. Ее фундамент закладывается именно сейчас, с первой зарплаты, с первого рабочего места, с первого СНИЛС», — подчеркнули в Отделении СФР.

Для подростков действуют ограничения по продолжительности работы. В 14-15 лет можно работать до 4 часов в день и 24 часов в неделю, в 16-17 лет — до 7 часов в день и 35 часов в неделю.

Несовершеннолетним запрещено работать ночью, во вредных и опасных условиях, в игорном бизнесе и ночных клубах. Также работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск на 31 календарный день в удобное для подростка время. Испытательный срок устанавливать нельзя, как и требовать материальной ответственности за недостачу ценностей.