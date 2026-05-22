Югра заложила первый камень часовни памяти репрессированных в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске заложили первый камень будущей мемориальной часовни в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской. На месте будущего объекта у КТЦ «Югра-Классик» собрались жители, представители власти и духовенства, сообщает ugra-news.ru.

Идею увековечить память невинно убиенных в Югре обсуждали больше 10 лет. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел рассказал, что за это время в адрес митрополии поступило 12 800 обращений от жителей, которые просили создать такой мемориал. 19 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично благословил проект.

По данным, которые озвучили на церемонии, в 1937-1938 годах к высшей мере наказания приговорили 975 жителей округа. Из них 603 человека расстреляли в Ханты-Мансийске. Сейчас на этом месте находится автостоянка у КТЦ «Югра-Классик», а в будущем появится храм-часовня.

Митрополит Павел также напомнил, что к 1935 году на территории нынешней Югры было несколько спецпоселков, куда отправляли ссыльных со всего Советского Союза.

«Никто не забыт, ничто не забыто — мы помним эти лозунги еще с Советского Союза. Действительно, мы должны помнить свою историю, какая бы она ни была, правдивая, честная. Сегодня мы закладываем камень не просто будущего храма, а мемориальной часовни, которая будет отображать всех тех, кто пострадал невинно за веру и Отечество. Сегодня мы смотрим, как пытаются переписать нашу историю Великой Отечественной войны. Не получится, не дадим», — подчеркнул митрополит Павел.

Губернатор Югры Руслан Кухарук назвал строительство часовни гражданской обязанностью перед поколением, которое прошло через лагеря и ссылки. Он отметил, что многие из этих людей затем восстанавливали страну после Великой Отечественной войны и участвовали в освоении Западной Сибири.

«Те люди, которые, к сожалению, потеряли самое ценное, самое дорогое — жизнь. Те люди, которые с верой держались в лагерях. Те, кто сегодня является ориентиром не только для своих родных, близких, но и для многих людей, кто прошел многие испытания и в годы Великой Отечественной войны, и в непростые послевоенные годы восстанавливали нашу страну, и в период активного освоения Западной Сибири. Многие ориентировались на тех людей, которые прошли серьезные испытания. И сегодня наша с вами гражданская обязанность, ответственность перед тем самым поколением, которое испытало все эти лишения, восстановить историческую память, склонить голову перед теми людьми», — заявил Руслан Кухарук.

Глава региона добавил, что часовня станет знаком примирения и местом, куда можно будет прийти, чтобы почтить память погибших и рассказать молодому поколению о трагических страницах истории страны.

«Возводимая часовня — это знак примирения, возможность прийти и почтить память погибших, рассказать нашим современникам и подрастающему поколению о том, что в истории нашей страны были разные страницы. К сожалению, были и черные, трагические страницы. Но народ наш всегда был победителем», — добавил Руслан Кухарук.

Губернатор поблагодарил жителей и компании, которые жертвуют личные средства на строительство. Руслан Кухарук выразил уверенность, что храм-часовня украсит центр Ханты-Мансийска и станет местом, объединяющим поколения.