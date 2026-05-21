Работающие родители Югры смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новая мера поддержки семей с детьми. Родители Югры с невысокими доходами смогут оформить ежегодную выплату от регионального Отделения СФР.

«С июня 2026 года начнёт действовать новая мера поддержки – ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей. Право на неё имеют оба работающих родителя (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно», − сообщили в Отделении СФР.

Суть меры поддержки заключается в возврате части уплаченного подоходного налога. Например, если НДФЛ родителя составляет 13%, государство вернет семь процентов. Полученные средства семья сможет использовать на любые нужды.

Оформлять выплату можно будет раз в год, причем право на нее имеют оба родителя, а также усыновители, опекуны и попечители.

Для получения выплаты необходимо соблюсти несколько условий: заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, родитель должен официально работать и платить НДФЛ. Кроме того, у заявителя не должно быть задолженности по алиментам.

Также при назначении выплаты будут учитывать доходы семьи. Средний доход на одного человека не должен превышать полутора прожиточных минимумов. В Югре при подаче заявления в 2026 году этот порог составит 31 878 рублей на человека.

Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы СФР.

В большинстве случаев дополнительные документы предоставлять не потребуется − необходимые сведения специалисты фонда запросят самостоятельно через другие ведомства.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО-Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии − в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник − пятница с 09:00 до 17:00).