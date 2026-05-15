Прокуратура Югры сообщила о росте подростковой преступности на 80 процентов

В Югре за прошлый год уровень подростковой преступности вырос на 80%. Такие данные озвучили в прокуратуре автономного округа, сообщает ugra-news.ru.

В ведомстве отметили, что чаще всего несовершеннолетних вовлекают в наркобизнес и преступления, связанные с хищениями. Прокурор Югры Дмитрий Попов сообщил, что о проблеме уже проинформировали председателя региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Он поручил провести проверки в органах и учреждениях системы профилактики.

«Первое, на что хочу обратить внимание, безусловно, основа решения лежит в эффективности работы органов системы профилактики. Поэтому именно они должны проводить необходимые мероприятия, которые будут напрямую связаны с предупреждением деструктивной и противоправной деятельности наших детей», — подчеркнул Дмитрий Попов.

Прокурор отметил, что в такой ситуации важно не скрывать проблему и не пытаться представить статистику в более благополучном виде, а признать ее и выработать комплекс решений.

По словам Попова, объективные данные помогают трезво оценить текущую ситуацию и принять меры для улучшения работы всех органов, которые занимаются профилактикой подростковой преступности. Проверки этой работы уже запланированы.

Прокуратура оценит деятельность подразделений Управления внутренних дел, а также комиссий по делам несовершеннолетних на региональном и муниципальном уровнях. Надзорные мероприятия планируют провести полноценно и качественно.

«Думаю, что обобщение этих результатов позволит высказаться более детально. Но в целом могу сказать, к сожалению, больше всего вовлечений в наркооборот и преступления, связанные с хищениями. Взрослых, которые предрасположены к совершению преступлений, не останавливает детский возраст тех, кого они в это вовлекают. Проще всего вовлечь в незаконный оборот наркотиков, используя дистанционный способ, а также в киберпреступления, опять же, используя дистанционные варианты, прежде всего средства коммуникации и интернет. Это две самых больших проблемы, над которыми нам совместно нужно работать, и мы это будем делать», — сказал Дмитрий Попов.