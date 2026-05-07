Полиция Югры раскрыла схему с продажей доступа к Госуслугам после взлома аккаунта жителя Сургута

Полиция Югры раскрыла схему с продажей доступа к аккаунтам на Госуслугах после обращения жителя Сургута. Об этом сообщает stribuna.ru. Следствие вышло на сотрудника МФЦ из Кабардино-Балкарии, который, по версии силовиков, продавал логины и пароли к чужим учетным записям.

Расследованием занимался отдел по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в Ханты-Мансийске. По данным полиции, фигурант размещал в интернете объявления о платном восстановлении доступа к личным кабинетам на Госуслугах. Клиенты передавали ему паспортные данные жертв, либо их СНИЛС и номера телефонов, а он за 300 рублей продавал им данные для входа.

Одним из покупателей оказался житель Екатеринбурга. Получив доступ к аккаунту сургутянина, он дистанционно оформил на его имя банковскую карту, а затем перепродал ее за 10 тысяч рублей. После этого неизвестные попытались оформить на эту карту микрозайм на 70 тысяч рублей, однако операция сорвалась, так как у владельца аккаунта был установлен самозапрет на выдачу кредитов.

Именно после этого житель Сургута обратился в полицию. В ходе расследования силовики установили и сотрудника МФЦ, и его клиента из Екатеринбурга. Во время обысков у них изъяли 20 мобильных телефонов, банковские карты и другие предметы, которые могут иметь значение для дела.

Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к цифровым данным. Жителя Екатеринбурга отправили под стражу, а бывшему сотруднику МФЦ избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полиция проверяет, были ли у этой схемы другие эпизоды и соучастники.