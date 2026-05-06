С 1 июня в России появится новая мера поддержки для семей с детьми

С 1 июня 2026 года жители Югры смогут подать заявление на получение новой ежегодной семейной выплаты. Мера поддержки предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Об этом говорится на сайте Отделения СФР.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе СФР. В 2026 году выплата будет оформляться за 2025 год. Обратиться за ней можно до 1 октября 2027 года.

Новая мера поддержки предполагает перерасчет налога на доходы физических лиц. Для работающих родителей НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье в виде выплаты.

Получить деньги смогут оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет. Если ребенок обучается очно, возрастной порог увеличивается до 23 лет.

При этом семья должна соответствовать нескольким условиям:

– родители и дети должны быть гражданами России;

– у заявителя должен быть официальный трудовой доход, с которого уплачивался НДФЛ;

– не должно быть задолженности по алиментам;

– родители не должны быть лишены родительских прав.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые работают только на специальных налоговых режимах и не платят НДФЛ с трудовых доходов, претендовать на выплату не смогут.

При расчете права на выплату будут учитывать доходы семьи за предыдущий год: зарплаты, доходы от предпринимательства, пенсии, пособия, социальные выплаты, стипендии и алименты.

Чтобы определить, положена ли семье выплата, используется формула среднедушевого дохода: (общий доход семьи за год ÷ 12) ÷ количество членов семьи. Размер выплаты будет индивидуальным и зависит от суммы уплаченного НДФЛ и налоговых вычетов.

Право на получение выплаты придется подтверждать ежегодно.