35 тысяч рублей заплатит житель Урая за дискредитацию ВС РФ

В ХМАО наказали очередного пользователя соцсетей за дискредитацию российской армии, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«Сотрудники полиции Урая в ходе мониторинга социальных сетей выявили ряд комментариев и фотоколлаж в одном из городских пабликов, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Автором комментариев оказался 49-летний местный житель. В отношении мужчины составили административный протокол, а суд после рассмотрения дело назначил штраф в размере 35 тыс. рублей.

Ранее к административному наказанию по статье о дискредитации российской армии привлекли 19-летнего студента из Югорска, который провел одиночный пикет рядом с торговым центром. Ему назначили 30-тысячный штраф.