Актер из Сургута Рухин Магеррамов сыграл в двух новых сериалах ТНТ

Актер и участник сургутской команды КВН «Борцы. Северный десант» Рухин Магеррамов в августе появится сразу в двух новых сериалах телеканала ТНТ. Сургутянин сыграл в криминальной комедии «Малой» и производственной драме «Пора на завод», сообщает stribuna.ru.

Премьера «Малого» состоялась 17 августа. Сериал рассказывает о выпускнике академии МВД Саше, который отправляется работать в криминальный район вымышленного Югодонска и пытается найти своего отца — легендарного сыщика. Магеррамов исполнил роль коллектора Арсена, работающего в паре с персонажем по прозвищу «Большой». Сургутянин появится в третьей серии.

Второй сериал с его участием — «Пора на завод» — выйдет 31 августа. Главный герой проекта меняет московский офис на работу на уральском металлургическом предприятии, где из-за ошибки оказывается должен криминальным авторитетам. Магеррамов сыграл персонажа по прозвищу «Лютый». Съемки проходили в настоящих производственных цехах в Ревде.

За последние два года сургутянин получил около десяти ролей в кино и сериалах. Он снимался в «Бременских музыкантах», «Полярном», «Исправлении и наказании» и «Омаре в большом городе». Также ожидается сериал «Виноград» с его участием. В августе Магеррамов попробовал себя и в музыке, выпустив первый сингл «Мать моих детей».