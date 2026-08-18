Суд Югры оставил в силе приговор за незаконную легализацию 466 мигрантов

Суд Югры оставил в силе приговор иностранцу, который входил в преступную группу, занимавшуюся незаконной легализацией мигрантов. Участники схемы помогли оформить пребывание в России в общей сложности 466 иностранцам. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, с 2022 по 2024 год мужчина состоял в организованном преступном сообществе. Его участники изготавливали фиктивные документы, с помощью которых легализовали 223 иностранца.

Кроме того, члены группы фиктивно принимали экзамены на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. Таким способом документы для пребывания в стране получили еще 243 мигранта.

Суд первой инстанции назначил иностранцу 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,1 млн рублей. Защита обжаловала решение, однако апелляционная инстанция признала приговор законным и обоснованным. Он вступил в законную силу.

Напомним, что в Югре и Сургуте регулярно проходят рейды, в ходе которых полиция выявляет сотни нарушений миграционного законодательства, а некоторых иностранцев депортирует.