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В Сургуте нарушение правил парковки остается самым популярным поводом для административных штрафов

В Сургуте за неделю оштрафовали 17 водителей за неправильную парковку

В Сургуте нарушение правил парковки остается самым популярным поводом для административных штрафов
Фото администрации Сургута

В Сургуте административная комиссия привлекла к ответственности 23 жителей за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на администрацию города. По итогам очередного заседания общая сумма штрафов составила 20 тысяч рублей.

Наиболее распространенным нарушением вновь стала парковка автомобилей на газонах. За это к ответственности привлекли 17 водителей.

Кроме того, четыре человека оштрафованы за купание в городских водоемах, где это запрещено. В администрации напомнили, что официально разрешенных мест для купания в Сургуте нет.

Еще один житель наказан за нарушение правил выгула собаки, а другой — за несоблюдение закона о тишине.

По итогам 2025 года количество административных дел в Сургуте снизилось почти на 10 процентов. При этом нарушение правил парковки является самым распространенным поводом для штрафов — на них приходится 70 процентов всех рассмотренных дел.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 197, комментариев: 0
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