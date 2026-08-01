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​Проезд Мунарева в Сургуте благоустраивают с опережением графика

На проезде Мунарева в Сургуте готова парковка более чем на 150 машин

​Проезд Мунарева в Сургуте благоустраивают с опережением графика
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжается благоустройство проезда Мунарева. Работы на объекте вышли на финишную прямую и сейчас идут с опережением графика, сообщили в администрации города.

Подрядчик практически завершил монтаж бордюрного камня – готовность этого этапа составляет около 50%. Продолжается и укладка тротуаров общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день выполнено около четверти запланированного объема.

Одновременно завершено обустройство парковки более чем на 150 машиномест, в том числе для маломобильных жителей. Также на объекте смонтировали систему наружного освещения.

Следующим этапом станут нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и озеленение прилегающей территории.

К работам подрядная организация приступила в июле. Завершить благоустройство планируют к началу октября, однако сейчас объект готовят к сдаче с опережением утвержденного графика.

Напоминаем, проезд Мунарева находится внутри квартала, за магазином «Росич». Жители и депутаты городской думы несколько лет добивались его ремонта. Работы начались в 2024 году и должны были завершиться летом 2025 года. Дорогу в итоге сделали и открыли для движения, однако благоустройство подрядчик не закончил. В этом году территорию планируют полностью привести в порядок.

В бюджете специально зарезервировали средства, чтобы полностью завершить объект.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 125, комментариев: 0
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