В Югре новые камеры фотовидеофиксации появятся на дорогах во всех муниципалитетах

Власти Югры планируют установить комплексы фотовидеофиксации нарушений во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Такое поручение дал заместитель губернатора Азат Ислаев. Новую схему размещения дорожных камер должны подготовить департамент дорожного хозяйства и транспорта совместно с Госавтоинспекцией до 1 октября. В крупных городах комплексы планируется устанавливать не только на въездах, но и на основных перекрестках.

Решение связано с ухудшением ситуации на дорогах. По данным Госавтоинспекции, за семь месяцев текущего года в ДТП на территории округа погибли 82 человека против 52 за аналогичный период прошлого года. Количество аварий также увеличилось — с 610 до 623.

Сейчас в Югре работают 320 комплексов фотовидеофиксации, еще 12 установлены на федеральных трассах. При этом в восьми муниципалитетах такие камеры отсутствуют. Кроме того, главы территорий, где выросла аварийность, совместно с Госавтоинспекцией подготовят планы по ее снижению и представят их губернатору Югры Руслану Кухаруку на комиссии по безопасности дорожного движения.