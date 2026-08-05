Синоптики прогнозируют в Сургуте прохладную неделю с ветром и температурой около +20 градусов

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=k4LP8d+ae7J6MNFG5hD93DuRe4rVwwDl08zAvgS2S25uFsjo8cykTgbe8fbThKXKD531XAanr+fU3gG6Jofg93Q35zKdUEXrhcoGALdOOvMZ3NlsO52/B7QqT04JpafO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=k4LP8d+ae7J6MNFG5hD93DuRe4rVwwDl08zAvgS2S25uFsjo8cykTgbe8fbThKXKD531XAanr+fU3gG6Jofg93Q35zKdUEXrhcoGALdOOvMZ3NlsO52/B7QqT04JpafO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=k4LP8d+ae7J6MNFG5hD93DuRe4rVwwDl08zAvgS2S25uFsjo8cykTgbe8fbThKXKD531XAanr+fU3gG6Jofg93Q35zKdUEXrhcoGALdOOvMZ3NlsO52/B7QqT04JpafO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=k4LP8d+ae7J6MNFG5hD93DuRe4rVwwDl08zAvgS2S25uFsjo8cykTgbe8fbThKXKD531XAanr+fU3gG6Jofg93Q35zKdUEXrhcoGALdOOvMZ3NlsO52/B7QqT04JpafO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,1291   EUR  93,5824  

Новости

Больше новостей
Вы в Телеграмме:
Комментировать
0
Будете смотреть международные турниры по боксу с участием российских спортсменов?
Комментировать
0
Больше опросов

​После жары в Сургут пришли дожди и прохлада: какой будет погода на этой неделе

Синоптики прогнозируют в Сургуте прохладную неделю с ветром и температурой около +20 градусов

​После жары в Сургут пришли дожди и прохлада: какой будет погода на этой неделе
Фото: СИА-ПРЕСС

После жарких дней в Сургут пришло заметное похолодание. По прогнозу gismeteo, в ближайшие дни в городе сохранится прохладная и дождливая погода: температура днем будет держаться в пределах +16…+22 градусов, а осадки ожидаются почти всю неделю.

Сегодня, 5 августа, воздух прогреется до +21 градуса днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями: осадки возможны ночью, утром и днем. Ветер будет умеренным − около 4-5 м/с, порывы до 8-9 м/с.

В четверг, 6 августа, станет немного теплее − до +22 градусов днем. При этом погода останется неустойчивой: после небольшой паузы дожди могут вернуться вечером. Скорость ветра составит 2-4 м/с, порывы − до 8 м/с.

Самым дождливым днем недели может стать пятница, 7 августа. По прогнозу, температура опустится до +11…+16 градусов, а осадки ожидаются в течение всего дня. Утром и днем возможен сильный дождь. Ветер усилится до 7 м/с, порывы − до 10 м/с.

В выходные погода начнет постепенно меняться. В субботу, 8 августа, ночью будет прохладно − около +10 градусов, днем воздух прогреется до +20. Возможны небольшие дожди вечером. Ветер останется умеренным − до 5 м/с.

В воскресенье, 9 августа, температура составит около +17…+18 градусов днем. Сохраняется вероятность кратковременных дождей, ветер усилится до 6 м/с, порывы могут достигать 13 м/с.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:39, просмотров: 181, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Торговые центры уже не те: почему ТЦ теряют посетителей и что ждет их дальше 790
  2. В Югре сел на мель теплоход с пассажирами 642
  3. Югра принимает добровольцев из России и 11 стран на международной арктической экспедиции 545
  4. ​Ядро центра Сургута ‒ это не только про жилье 534
  5. Туристический маршрут «Месторождение Югра» может стать лауреатом федеральной премии 529
  6. В столице Югры на федеральные соревнования собрались юные спасатели со всей России 516
  7. ​В Ханты-Мансийске атлет попробует сдвинуть 10-тонный автомобиль 506
  8. Югра за пять лет направит 6,9 млрд рублей на замену почти 1,5 тысячи лифтов 476
  9. Во всех муниципалитетах Югры одновременно откроется большая фотовыставка ТАСС 468
  10. ​Сбер запустил бизнес-помощника по найму сотрудников 465
  1. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 2466
  2. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 2369
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 августа? // АФИША 2146
  4. ​«Я не сдала ее. Я спасла»: о чем рассказали родственники на Дне открытых дверей в пансионате для пожилых людей 1992
  5. ​Индексация пенсий, уведомления о налогах через «Госуслуги» и борьба с мошенниками: что изменится в августе 1903
  6. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 1871
  7. Молодая сургутянка на 34-й неделе беременности родила тройню — первую в городе в этом году 1775
  8. ​Проезд Мунарева в Сургуте благоустраивают с опережением графика 1742
  9. ​Памятные даты августа 2026 года: люди, события, юбилеи 1729
  10. В Сургуте мотоциклист въехал в ограждение и умер от ран до приезда скорой помощи 1728
  1. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 6504
  2. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 5473
  3. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 4189
  4. ​Последняя капля… бензина? 3896
  5. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 3801
  6. Яркое лето с Брусникой 3744
  7. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 3209
  8. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 3100
  9. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 2965
  10. ​Уничтожение «Нашего времени» — ошибка, которая разъедает ткань жизни Сургута 2704

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика