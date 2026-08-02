В России с 1 сентября станет доступна покупка билетов на транспорт по биометрии

С 1 сентября в России пассажиры смогут покупать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Киру Доросеву.

По ее словам, новый способ оформления билетов будет работать только там, где перевозчики и транспортная инфраструктура технически готовы к использованию биометрии.

Ожидается, что нововведение позволит ускорить покупку и контроль билетов. Наибольший эффект оно должно дать пассажирам, которые ежедневно пользуются общественным транспортом для поездок на работу или учебу. Также преимущества смогут оценить семьи с детьми и организованные группы.

Система оплаты по биометрии с использованием распознавания лица уже применяется в московском метро и на Московском центральном кольце. Кроме того, сервис работает в «Аэроэкспрессе», на причалах регулярного речного транспорта и на части станций Московских центральных диаметров.