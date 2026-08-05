В Сургуте полиция задержала подростка за дрифт без прав и госномеров

В Сургуте сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего водителя, устроившего дрифт на автомобиле LADA 21074 без государственных регистрационных номеров. Об этом сообщили в полиции Югры.

Опасные маневры на перекрестке проспекта Ленина и улицы Декабристов полицейские выявили после появления видеозаписи в социальных сетях. В ходе проверки нарушителя оперативно установили. Выяснилось, что подросток не имеет водительского удостоверения, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, на опубликованной записи зафиксированы проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

В отношении сургутянина сотрудники Госавтоинспекции составили семь административных протоколов. Автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку. «С целью предупреждения повторных правонарушений сотрудниками правоохранительных органов были проведены профилактические беседы с правонарушителем, подчеркнута важность соблюдения норм правопорядка», — сообщили в полиции.