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Югра за пять лет направит 6,9 млрд рублей на замену почти 1,5 тысячи лифтов

В Югре в 2026 году заменят 222 лифта в многоквартирных домах

Югра за пять лет направит 6,9 млрд рублей на замену почти 1,5 тысячи лифтов
Фото департамент ЖКХ и энергетики Югры

В Югре продолжается масштабная программа обновления лифтового оборудования. В 2026 году в многоквартирных домах региона планируется заменить 222 лифта, сообщает «Стройкомплекс Югры».

На сегодняшний день 114 новых лифтов уже смонтированы и введены в эксплуатацию. По 72 подъемникам заключены контракты, сейчас на объектах продолжаются монтажные работы. По остальным адресам идет подготовка к замене оборудования.

Как отмечается, программа позволит повысить комфорт и безопасность почти для 45 тысяч жителей округа. Югорский фонд капитального ремонта сотрудничает с российскими производителями лифтового оборудования. В частности, по контрактам 2025 года Карачаровский механический завод изготовил и установил 54 лифта, а в этом году предприятие поставит еще 11 кабин для многоквартирных домов Нижневартовска.

Финансирование программы осуществляется за счет средств регионального бюджета. На 2026-2028 годы предусмотрена замена еще 389 лифтов, а к 2030 году власти региона планируют полностью обновить 1492 подъемника. Общий объем финансирования программы составит около 6,9 млрд рублей.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 70, комментариев: 0
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