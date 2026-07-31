Рассказываем, какие законы вступят в силу в августе 2026 года

Август принесет россиянам сразу несколько важных изменений в законодательстве. Уже с начала месяца увеличатся накопительные пенсии, налоговые уведомления начнут автоматически приходить через «Госуслуги», усилится ответственность за кибермошенничество, а волонтеры, помогающие благоустраивать города, смогут рассчитывать на государственную поддержку. О ключевых изменениях законодательства рассказали в Государственной Думе.

26 июля

Социальные гарантии детям Героев России

Детям Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных организациях по месту жительства.

1 августа

Увеличение накопительных пенсий

В беззаявительном порядке произойдет корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии будут увеличены на 17,3 %, а срочные пенсионные выплаты − на 19,32 %.

Изменения в Налоговом кодексе

Устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через Госуслуги для граждан, зарегистрированных на портале. Сохраняется право налогоплательщика получать их на бумажном носителе, если он не зарегистрирован на портале либо отказался от получения уведомлений через него. Режим налоговой тайны распространен на сведения, размещенные в личном кабинете на Госуслугах.

6 августа

Противодействие кибермошенникам

За нарушение ряда требований при заключении договора на услуги связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства предусматривается штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 1 года. За незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни и за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров из корыстной заинтересованности будет грозить до 4 лет лишения свободы.

Благоустройство территорий

Содействие благоустройству территории включено в перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности. В частности, это уборка парков и дворов, озеленение территорий, обустройство детских площадок. Закон позволит тем, кто обустраивает территории безвозмездно, рассчитывать на господдержку.

Допуск операторов связи в дома

Устанавливается ответственность за нарушение лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, правил взаимодействия с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей. Максимальное наказание − штраф до 500 тыс. рублей. Изменения способствуют развитию конкуренции на рынке услуг связи.

Поддержка отечественного виноградарства

Разрешено размещение рекламы российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях регионов, в границах которых расположены соответствующие производства. При этом рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер.

26 августа

Дополнительные выходные для добровольцев

Участники добровольческих формирований смогут получить дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Количество дней и порядок определит Министерство обороны РФ или Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Информация взята с сайта duma.gov.ru