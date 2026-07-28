Ядро центра Сургута разделят на две части: что теперь там будет

Проект комплексного развития ядра центра Сургута решили разделить на две части после отказа прежнего инвестора. Власти хотят оживить Центральную площадь катком, общепитом или другими общественными пространствами, при этом судьба театра «Петрушка», набережной, культурных объектов и основной застройки территории остается неясной.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему благоустройство еще не создает полноценного общественного пространства, что действительно повышает инвестиционную привлекательность города, к чему может привести разделение проекта и какие объекты должны появиться в ядре, чтобы оно стало настоящим центром Сургута.

Дмитрий Щеглов: Очередной этап сериала под названием «Освоение ядра центра Сургута» начинается в Сургуте. Глава города заявил о том, что проект КРТ освоения этой самой ключевой, самой важной, самой ожидаемой территории в нашем городе будет разделен на две части. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега — журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима! Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Немного контекста. Как мы помним, в начале этого года был разыгран конкурс на освоение ядра центра Сургута. Его выиграл «Сибпромстрой». Но в мае этого года он сказал о том, что ввиду экономической обстановки заниматься этим все-таки не будет. А там объем инвестиций — 55 миллиардов, дело нешуточное. «Сибпромстрой» отказался всю эту территорию осваивать. А территория эта — считай, от Станции юннатов до главной площади возле СурГУ, между СурГУ и Газпромом.

Теперь стало известно о том, что город будет разделять освоение этой территории надвое. Одна из них — это как раз главная площадь и все, что к ней примыкает. То есть разговор идет не о каком-то капитальном строительстве в плане жилья, или офисов, или театров и так далее. Речь идет скорее о катках или каких-то общественных пространствах, об общепите, о каких-то замыслах, которые оживят центральную площадь.

Сам Максим Слепов, глава города, об этом объявил во время своей пресс-конференции в Сквере журналиста. Он сказал, что центральная площадь должна жить не только от мероприятия к мероприятию, но, в принципе, наполнять город какими-то событиями в круглогодичном и постоянном формате.

Тут же надо напомнить о том, что город фактически выгнал как раз предприятие, которое наполняло жизнью эту территорию. Это «Югра Парк», тот самый большой некогда каток в Тюменской области. Он работал, там как раз был и общепит, там была и развлекуха, там было все подряд. Но город сказал предпринимателю, что там будет освоение ядра, что там нельзя чего-то делать, что там были какие-то нарушения, и этого предпринимателя благополучно с территории выкурил. И теперь собирается отдавать фактически эту же территорию под КРТ каким-то другим, пока еще неназванным, неизвестным инвесторам.

Про вторую часть освоения ядра пока вообще ничего не говорится. Это та самая, которая касалась строительства «Петрушки», строительства высотного жилья, благоустройства Саймы. Про это мы сейчас пока, я не знаю, видимо, будем как-то выносить за скобки, потому что про планы именно на эту часть КРТ никаких данных не приводится. Такая новая диспозиция в освоении нашего несчастного многострадального ядра центра Сургута. Как ты эту ситуацию можешь оценить?

Т.С.: Общественное пространство как терминология в устах градоначальника — это уже хорошо. Это надо признать. Вообще заметим, что Максим Слепов идею развития городского общественного пространства педалирует с первых минут занимания своей должности. Так появилась концепция создания многочисленных скверов за счет частных инвесторов. И вот через пару лет мы подошли к тому, что термин «общественное пространство» выносится чуть ли не на передовицы городской повестки.

Это отлично. Но, как мы недавно рассуждали, важно понимать, что предполагается властями под развитием общественных пространств. Если все дело сводится к облагораживанию уже существующих тех или иных крупных земельных участков, и не только крупных, без возведения ключевых объектов культурной, социальной, научной, развлекательной, спортивной инфраструктуры, то к развитию общественного пространства города это не приведет, к сожалению. Это сделает его более благоустроенным и не более того.

Проект ядра центра города замечателен тем, предполагаемый проект — мы не видели до сих пор ни одного проекта, который точно будет реализован, — но концепция развития ядра центра города замечательна тем, что позволяет наконец за многие десятилетия развязать этот гордиев узел под названием «уничтожение и неразвитие социокультурного ландшафта Сургута».

Опять-таки мы много говорили о том, что вся постсоветская история Сургута в части средовой политики, градостроительной политики, архитектурной политики направлена на планомерное уничтожение объектов культуры и развитие массового однотипного девелопмента. Этот перекос уже настолько очевиден, что Сургут, входящий в десятку самых богатых городов страны по покупательской способности, по уровню дохода на душу населения, по уровню регионального валового продукта на душу населения, превращается на наших глазах в Детройт.

Я напомню, Детройт — это город, в котором находилось, да и находится до сих пор, несколько штаб-квартир ведущих автомобильных компаний США, в котором не продавалась недвижимость. Вот если вы посмотрите на рынок жилой и коммерческой недвижимости, то в Сургуте он стоит. И тенденция эта только усиливается. А рынок недвижимости — это хороший индикатор деловой активности региона или той самой пресловутой инвестиционной привлекательности, о которой у нас очень много говорят руководители региона и города. И тот же Максим Слепов, обосновывая необходимость развития общественных пространств Сургута, подчеркивает, что это добавит инвестиционной привлекательности городу.

И давайте разберем этот аспект: что же городу реально добавляет инвестиционной привлекательности, а что инвестиционную привлекательность уничтожает. Скверы, благоустроенные бывшие лесные массивы, превращенные в те же скверы и парки, — это все хорошо. Но это один из многих-многих элементов городской средовой политики. В этой деятельности нет ни особого ноу-хау, ни какого-то прорыва. В общем-то, спокойно эту работу можно проводить по линии текущего благоустройства города. И не более того.

Собственно, как сделать из нескольких десятков берез небольшой скверик, дать ему название, привлечь под эти работы спонсорские деньги — город уже научился. Он это уже умеет делать.

Теперь эту деятельность надо масштабировать, ставить на поток и проводить не как... Я имею в виду проводить в пиаровском ключе, в информативном, то, что власти активно используют: каждый свой шаг положительный они тщательно отслеживают, освещают через медиа. И проводить это не как очередное громкое достижение в городской жизни, а как благоустройство. Но это то же самое, что подмести улицу, очистить дворы от снега, высадить цветы, подрезать засохшие деревья и так далее и тому подобное. Понимаете?

То есть один раз в начале деятельности — это ноу-хау. Постепенно ноу-хау отрабатывается, становится технологией, и наконец технология превращается в повседневный рабочий процесс, который не должен вызывать такого дикого восторга, на который, вероятно, наши уважаемые руководители рассчитывают. Это просто повседневная уже работа. И это, конечно же, не является основой для создания инвестиционной привлекательности города.

Вообще, если мы говорим про так называемую инвестиционную привлекательность, то мы должны говорить о крупных инфраструктурных инвестициях и проектах, которые один город не в состоянии потянуть. К этому относится наличие, опять-таки не сочтите за назойливость, входящего в десятку богатейших городов страны аэропорта, а не комплекса зданий и сооружений 50-летней давности, хоть и реконструированных дважды. Наличие железнодорожного вокзала, наличие речного судоходства, в том числе туристического, наличие внятного автомобильного движения, соединяющего город с другими территориями региона, а может быть, соседними регионами. Слушайте, это чисто транспортный аспект.

Мы же потом подходим к культурной политике города. Помимо сноса морально устаревших культурных сооружений город должен еще активнее, раза в три активнее — на один снос три новых объекта, вот такая должна проводиться политика, — строить что-то новое. А у нас снос осуществляется исправно. Повторюсь, за 30 лет в городе, в котором было, по-моему, шесть дворцов культуры, осталось... осталось ноль. Ноль.

Один перетрансформировался в Дворец искусств «Нефтяник» — это ведомственное заведение. Второй трансформировался в филармонию — бывший Дворец культуры «Энергетик». ДК «Строитель» нет, ДК «Нефтяник» нет, ДК «Магистраль» переделали под театр. Что еще у нас? Был такой еще маленький дом культуры или спортивный комплекс «Энергетик», где «Спарта» сейчас находится, переделан в «Спарту».

Д.Щ.: «Геолог», по-моему, остался, да? «Геолог»...

Т.С.: КСК «Геолог» остался.

Д.Щ.: КСК «Геолог».

Т.С.: КСК «Геолог» остался, к счастью, да. Но такое ощущение, что он очень мешает девелоперам, просто страшно мешает. Он на фоне этих жутких громадин выглядит как бельмо на глазу. Вот про культурную политику. На этом фоне, кстати говоря, мы за последние 35 лет построили очень много объектов культа. Религиозного культа.

Д.Щ.: Да, и здесь надо сказать, что у нас будет еще один.

Т.С.: Да, и нам их очень не хватает. И вот наш митрополит, да? Я правильно назвал должность?

Д.Щ.: Да, митрополит Павел.

Т.С.: Павел благословил строительство еще одного храма в городе Сургуте. Вот и считайте, насколько повысит инвестиционную привлекательность еще один храм города Сургута.

А если бы вместо этого храма в Сургуте построили планетарий? Давайте просто нам вот так должно казаться: стал бы город Сургут привлекательнее? Подумали бы родители многих детей, что, пожалуй, в Сургуте интересно жить, у нас есть планетарий, там будут нашим детям в мозги что-то вкладывать.

И вот так по пункту. Например, вместо какого-нибудь очередного другого храма в Сургуте бы те же спонсоры, все те же внебюджетные деньги, те же усилия чиновников, которые собирали сотни совещаний, был бы построен, например, городской драматический театр. На достойном месте, с достойным проектом, с достойной прилегающей территорией. Стал бы Сургут инвестиционно привлекательнее в этом случае? Думаю, что да.

И так вот, если мы поменяем пропорцию, просто нам надо откатывать назад, надо смотреть в ретроспективу. Мы с 1 января 1992 года живем в новых реалиях. Это так называемый постсоветский период развития нашей страны, в том числе нашего города. Вот что сделано для инвестиционной привлекательности города?

Мы можем еще поговорить про коммунальную сферу, для которой, кстати говоря, в 1990-е годы и в начале 2000-х годов тогдашняя администрация города провела колоссальную работу. Были поменяны все коммунальные предприятия, то есть обновлены основные средства всей коммуналки, построены резервные подстанции электрические, заменены все инженерные сети. Вот это делает город инвестиционно привлекательным. И заметьте, что на эти новые сети как пчелы на мед слетелись либо развелись на месте местные девелоперы. Потому что им строить стало гораздо дешевле. Представляете? Им не надо тянуть сетей. Стройка удешевляется. Вот это сделал город.

Но он совершил следующую ошибку: он не поставил под контроль политику строительства жилья в городе Сургуте, и в результате сначала потихоньку-потихоньку, с помощью точечной, очень вульгарной застройки, а потом массовой застройки крупных микрорайонов город превратился в то, во что он сегодня превратился.

Теперь мы давайте к ядру подойдем кратко. Ядро позволяло нам апробировать наконец какой-нибудь прорывной проект, сделавший бы Сургут уникальным городом. На ядре можно было осуществить такие архитектурные решения, которые бы его наконец вырвали из этого состояния какого-то кислого болота. А Сургут — очень некрасивый город в архитектурном плане. Просто. В нем, кроме трех-четырех объектов, и то современных, не на что глаз положить. Он благоустроенный, еще раз, он благоустроенный, он красиво подсвеченный, он зеленый...

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Благодаря опять-таки кому — тем, кто об этом думал тогда 30-40-50 лет назад. Сегодня с такой интенсивностью Сургут не озеленяется. Обратим на это внимание. Нет такого количества высадки деревьев.

И вот ядро могло бы стать действительно ключевой визитной карточкой Сургута как самого классного, самого красивого, самого передового города Югры и всего Зауралья. Но ощущение такое, что с ядром у нас играют в пятнашки. Перекладывают эти фишки слева направо, сверху вниз. А вот давайте так. Все ищут, когда они сложатся по порядку, но они все никак не складываются. И одно решение заменяет другое решение, потом следует третье решение.

И мы в результате видим почти комическую ситуацию, когда для того, чтобы расчистить территорию будущему девелоперу, выгоняют более-менее толкового предпринимателя с этим катком несчастным. Выгоняют как-то неизящно, я бы сказал, неэтично. Можно все это было обставить совсем по-другому.

Д.Щ.: Да и вплоть до того, что можно было его не трогать, и, возможно, он бы и помог освоить как раз эту территорию, что-то там еще сделать лучше, еще там уже есть.

Т.С.: Это возможно только в том случае, когда ты занимаешься хоть каким-то стратегическим планированием. Ты просчитываешь. Я не играю в шахматы. Не умею играть в шахматы. Но я играю в шашки. Я знаю, что даже в такой простой игре, как шашки, ты имеешь шансы на выигрыш в том случае, если ты считаешь больше одного хода, правда? Верно? В преферанс не играю, в карты не играю. Единственное, чему я научился, — я играю в шашки. Всех выигрываю всегда. Понимаете? Потому что я считаю на несколько ходов.

Так считайте на несколько ходов, друзья! Если мы его сейчас выгоним, кто у нас в запасе? Там стоит очередь таких ненормальных? Выясняется, что очереди-то нет. Было подозрение, что кого-то своего хотят тащить. Нет своего. Да никто и не пойдет. Опять будут какие-то суррогатные схемы, какие-то преференции со стороны бюджета.

А тут не надо было даже преференций давать. Предприниматель платил вам аренду, создавал продукт, продукт был востребован городским сообществом. Все, что требовалось от городской власти, — этот продукт шлифовать. Доводить его до высоких стандартов. До высоких потребительских стандартов. Действительно решать проблему с качеством общепита, если там с этим была проблема. Создавать современные условия, санитарно-гигиенические: туалеты, умывалки, раздевалки. Вот эти все вещи. И делать из этого современный продукт рекреационный.

К сожалению, этим путем мы не пошли. Теперь для того, чтобы хоть какой-то девелопер освоил ту или иную часть ядра, как я это себе представляю, решено немного поделить на две части. Но тут возникает вопрос: а окупать девелопер с меньшей территорией как будет этот проект?

Мне представляется только единственным способом — уплотнением коммерческой застройки, то бишь, скорее всего, коммерческого жилья. Соответственно, то жилье, которое предполагалось построить на территории всего ядра, сейчас надо уместить на территории в 1,5-2 раза меньшей.

Иначе мне непонятно, почему на большой территории за 55 миллиардов «Сибпромстрой» или «Брусника» не могли построить коммерчески окупаемый проект. Либо, скажем так, хотя бы уйти в ноль. «Брусника» все время жаловалась, что они это строят из имиджа, это убытки, это имиджевый проект. Вот две версии: у «Брусники» это убытки, а у «Сибпромстроя» это ноль или минимальная прибыль.

А теперь земли в два раза меньше, требований по освоению земельного участка... Требования не уменьшились: набережная нужна, рекреационные зоны нужны, всякие эти штуки, то, что Максим Слепов говорит, — общественные пространства. Вот в его понимании. Нужны. А как вы окупите?

Д.Щ.: Как я это понимаю: то, где должно было быть жилье, там останется жилье, а то, что касается центральной площади, там какой-то общепит, как сказал Максим Слепов. То есть не знаю, я просто не знаю, какой общепит может там быть. Или это большой ресторан, или сеть ресторанов, или что-то еще, какой-то каток и так далее. Благоустройство площади. И вот с этого, пожалуйста, строй, получай прибыль, девелопер.

Т.С.: Вы знаете, друзья, я не могу вспомнить ни одного примера ресторана, который бы стал общественно значимым объектом. Нет, есть, конечно, крутые рестораны.

Д.Щ.: Может, мишленовский привезти сюда, и чтобы сюда туристы приезжали?

Т.С.: Нет. Что такое мишленовский ресторан? Это же не архитектурное сооружение. Мишленовский ресторан — это повар. Привезите сюда повара. Вы не можете привезти сюда несколько архитекторов, которые бы вам нарисовали ядро центра города, а вы хотите уже замахнуться на мишленовский ресторан. Что за Нью-Васюки, друзья? Вы реалистами оставайтесь.

Смотрите: у нас на улице Университетской есть пара ресторанчиков таких неплохих. Между бывшими КНС, между парком, между оврагом и... Построили люди достаточно такой типичный сургутский самострой, объекты нормальные. Нормально. Посмотреть на них можно глазом, не ужаснуться, не бежать. Там это не шаурма. Нет. Это сносно. Можно даже сказать симпатично. Стало это место общественным пространством города Сургута? Не стало. Потому что ресторан не создает общественное пространство.

Даже если вы «Славянский базар», которым мне посчастливилось 35 лет назад еще застать несгоревшим в Москве, даже если вы ресторан «Прага», я не знаю, тоже на Новом Арбате знаменитый ресторан был всю жизнь. Это не является общественным пространством. Ресторан, общепит как дополнение, как комплекс, как комбинация — безусловно, да. Вы строите... Слушайте, во всем мире уже больницы строят с ресторанами внизу.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Я не имею в виду рестораны, где гоп-ца-ца и свадьбы проводят. Вы понимаете? Это общепит. Тот самый пресловутый общепит.

Это логично. Вот появился Сквер журналиста, опять-таки благодаря чистой инициативе Максима Слепова. Браво! Прекрасная идея. Не он его строил, он его заканчивал. Его придумали другие, построили кое-как. Что есть, то есть. А я предлагал еще той администрации: а давайте сразу включим сюда общепит. Поскольку здание «СИА-ПРЕСС» рядом, это фактически на одном участке находится. И тогда у вас заживет эта территория по-другому. Нет, нам лишь бы закончить.

А теперь мы к этому подошли. Это к вопросу, друзья, об игре в шашки. Или шахматы, кто посильнее в настольных играх. Считайте вы на несколько шагов вперед. Как бы не случилось так, что сейчас мы под идеей очеловечивания общественного пространства в этой части ядра Сургута заведем туда какой-то общепит, он окопается, и там же никогда не появится ни «Петрушки», ни драмтеатра, ни планетария, ни музея, ни галереи — ничего. Вы понимаете?

А вот когда там будет драмтеатр, общепит там будет. Потому что там обязательно появится какое-то театральное кафе.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Когда там будет планетарий, там обязательно будет общепит, который будет туда притягивать семьи. Какое-нибудь кафе «Андерсон», знаете, такое в Москве популярное кафе. Его, правда, уже уничтожили, но оно было очень популярно, которое было местом выходного дня для миллионов москвичей.

Сделайте! Первична идея. Понимаете, общепит вместо пустыря — это не идея. Пустырь должен быть заменен чем-то. А в этом чем-то может быть общепит. Это так работает. А что я вам примеры привожу с больницами в мире с общепитом? Кладбища с общепитом строят. Как бы это ни звучало дико для многих наших... Какая-то кафешка. Вы понимаете? То есть первична идея. Я уж молчу о том, что кладбища сейчас в мире такие строят, где хочется при жизни остаться. Потому что после нашего сургутского этого кошмара с его туалетом...

Поэтому, наверное, настал момент, раз глава города тему общественного пространства педалирует, это замечательно, публично устроить какую-то непродолжительную, но содержательную дискуссию: а что же все-таки такое общественное пространство под названием ядро центра города? Что же там должно быть обязательно для города? Что сделает ядро главным местом Сургута и не только Сургута? Обсудить.

Есть современные молодые прекрасные специалисты в средовой политике, те же наши тюменские коллеги, бывшие сургутяне, которые в Сургуте не нашли применения своему таланту, урбанисты, которые у нас публикуются периодически. Так давайте мы обсудим это и просто составим картину того, как должен выглядеть этот участок Сургута. И тогда нам будет легче заниматься деталями.

На данный момент общепит, как представляется мне лично, — это лишь деталь какого-то общего, но пока еще не озвученного глобального проекта, каковым является ядро центра Сургута.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, если вам интересно то, что мы обсуждаем, пожалуйста, ставьте лайки. Какие-то свои мнения пишите обязательно! Мы публикуем их на siapress.ru. Наши читатели все чаще и чаще попадают в наш раздел «Блоги», и это очень хорошо. Мы очень рады, что разные люди делятся с нами разными мнениями. Также расшифровку нашего разговора читайте на siapress.ru. И до новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания!

Т.С.: Спасибо, друзья! Всем пока!