В Югре откроют фотовыставку «Коренные народы Севера: фотохроника ТАСС»

9 августа, в Международный день коренных народов мира, во всех муниципалитетах Югры одновременно откроется фотовыставка «Югра. Коренные народы Севера: фотохроника ТАСС». Проект реализован правительством Югры совместно с информационным агентством ТАСС по инициативе губернатора Руслана Кухарука и представителей коренных малочисленных народов Севера. Выставка приурочена к 100-летию фотохроники ТАСС и первому в истории России Дню коренных малочисленных народов, который впервые отметили 30 апреля 2026 года.

Экспозиция объединяет 20 архивных фотографий, сделанных в период с 1968 по 2002 год. На снимках запечатлены быт, традиционные промыслы, культура и повседневная жизнь коренных народов Севера.

Посетители смогут увидеть фотографии первой хантыйской поэтессы и журналиста Марии Волдиной, хантыйской сказительницы Таисьи Чучелиной, мансийского поэта Андрея Тарханова, заслуженного учителя РСФСР Павла Вахрушева, хантыйского поэта и радиожурналиста Владимира Волдина, врача Елены Сагандуковой, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Тебетева, а также рыбаков, оленеводов и охотников.

Особенностью выставки станет сохранение исторической достоверности: фотографии будут представлены с оригинальными подписями, подготовленными корреспондентами ТАСС.