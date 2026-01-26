В Сургуте стало на 10 процентов меньше нарушений, связанных с парковкой на газонах

Число административных правонарушений в Сургуте в 2025 году снизилось. По данным администрации, за год рассмотрели около 4 тыс. дел — это на 9% меньше, чем годом ранее. Начальник отдела по организации работы административной комиссии администрации Сургута Роза Киричек связала эту динамику с ростом ответственности горожан за соблюдение правил благоустройства.

При этом лидером по числу дел остается парковка на газонах — на нее приходится до 70% всех рассмотренных материалов. В числе наиболее распространенных нарушений также остаются нарушение тишины и покоя граждан и торговля в неустановленных местах. «Мы наблюдаем заметное снижение по ряду ключевых позиций, что не может не радовать», — отметила Роза Киричек.

Парковка на газонах также сократилась примерно на 10%. Роза Киричек пояснила, что это связано с профилактической работой и использованием аппаратно-программного комплекса «Дозор-3», который помогает выявлять и фиксировать нарушения в автоматическом режиме. «Фиксация происходит совершенно объективно, поскольку маршрут „Дозора“ пролегает по всей территории города», — добавила она.

По итогам 2025 года в бюджет Сургута поступило более 5,5 млн рублей от административных штрафов. Эти средства, как правило, направляют на восстановление благоустройства, утраченного в результате правонарушений.