МЧС Югры локализовало крупный пожар в промышленной зоне Пыть-Яха

Крупный пожар в промышленной зоне Пыть-Яха локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Югре. Возгорание произошло на открытой площадке на улице Магистральной, где хранились растворы и масла для буровых установок. Прибывшие на место первые подразделения обнаружили интенсивное открытое горение. Затем пламя распространилось на соседние открытые склады, из-за чего площадь пожара увеличилась.

Для ликвидации возгорания спасатели организовали три боевых участка. В тушении задействовали ручные, лафетные и пенные стволы, а на месте происшествия развернули оперативный штаб.

К работам были привлечены 24 сотрудника МЧС и семь единиц специальной техники. Специалисты продолжают проливку территории, чтобы исключить повторное распространение огня. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Угрозы для жителей города также не зафиксировано.