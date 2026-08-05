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В Югре нельзя будет строить любые здания в зонах, до которых дотягиваются паводки

В России запретят капитальное строительство в зонах затопления и подтопления

В Югре нельзя будет строить любые здания в зонах, до которых дотягиваются паводки
Фото Magnific

Совет Федерации одобрил поправки в Водный кодекс РФ, запрещающие капитальное строительство в зонах затопления и подтопления. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Новые правила направлены на снижение рисков для жителей и объектов инфраструктуры в регионах, регулярно сталкивающихся с паводками, в том числе в Югре и Тюменской области.

Ранее строительство капитальных объектов в таких зонах допускалось при условии, что застройщик одновременно обеспечит инженерную защиту территории. Теперь возводить жилые дома, школы, больницы, административные и производственные здания в зонах риска будет запрещено.

Исключение сделано только для гидротехнических защитных сооружений — дамб, систем дренажа и водоотведения. После устранения угрозы подтопления территория сможет использоваться для дальнейшего развития.

Как отмечается, новые нормы должны исключить реализацию спорных проектов в потенциально опасных местах и сделать безопасность жителей главным приоритетом.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 204, комментариев: 0
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