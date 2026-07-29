Три истории о том, как непросто доверить уход за близким профессионалам

В пансионате круглосуточного пребывания АНО «Заботливое сердце» прошел День открытых дверей. Сначала – небольшая творческая программа от Сургутской школы. Для постояльцев, для родных, для тех, кто просто решил заглянуть. Песни, пара теплых слов, живой звук в холле. А потом – время, когда можно было просто побыть рядом. Обняться. Поговорить. Или помолчать вместе.

Вот там, в этом пространстве между концертом и прощанием до следующего визита, и случаются настоящие разговоры. Истории родственников, которые приняли, возможно, самое трудное решение в своей жизни.

Анна М.: «Я думала, что справлюсь. Я не справилась»

– Мама всегда была сильной. Всю жизнь проработала на Севере, держала дом, поднимала нас с братом. А потом – инсульт. И она стала другой. Не хуже, не лучше – другой. Я уволилась с работы, переехала к ней. Думала, на пару месяцев. Прошло два года.

Она не узнает меня по вечерам. Путает день и ночь. Может встать в три часа ночи и начать собираться на работу – туда, где она не была уже пятнадцать лет. Я не спала нормально два года. Забыла, когда последний раз красилась. Перестала отвечать на звонки подруг, потому что не знала, что им сказать.

Когда я привезла маму сюда, соседка сказала: «Ты сдала ее». А я не сдала. Я спасла. Ее – от бытовых опасностей. Себя – от полного исчезновения.

Теперь я прихожу к ней три раза в неделю. Мы гуляем по коридору, разглядываем старые фотографии. Она спрашивает: «Чей это мальчик?» – про моего сына. Я отвечаю: «Твой внук». И она улыбается. Этого не было дома. Дома она только боялась.

Ольга К.: «Он стал агрессивным. И это был не он»

– Мой папа – профессор. Серьезный, спокойный, с идеальной дикцией. Когда началась деменция, я не сразу поняла. Сначала – забытые ключи. Потом — потерянные дни. А потом он ударил меня. Он просто не понимал, кто я и почему его держу.

У нас была сиделка. Она уволилась через три недели. Потом вторая. Третья. Я осталась одна. С человеком, который иногда не узнавал меня, а иногда – кричал, что я воровка и хочу отнять у него квартиру.

Я плакала каждый день, перестала быть дочерью. Стала охранником, медсестрой, уборщицей и врагом в одном лице.

Перед тем как приехать сюда, мы сменили два пансионата. В последний раз папа отказался выходить из машины и наотрез отказался оставаться в тюменском пансионате.

Когда приехали в Сургут, папа долго сидел в холле и молчал. А потом сказал: «Тут тихо». Он живет здесь уже полгода. Я прихожу два раза в месяц. Мы разговариваем. Иногда он вспоминает меня. Иногда – нет. Но я знаю: он в безопасности. И я тоже.

Елена В.: «Мы с мужем просто перестали быть мужем и женой»

– Моя свекровь переехала к нам после перелома шейки бедра. Мы думали – на время. Потянуло на четыре года. Она не ходит. Почти не говорит. Но все понимает. И это, наверное, самое тяжелое. Ты видишь, что человек внутри – живой, мыслящий. А тело не слушается.

Мы с мужем перестали быть парой. Стали сиделками. Посменно. Не были в отпуске четыре года. Не ходили в гости. Осталась только усталость.

Когда мы приняли решение, я боялась сказать свекрови. А она посмотрела на меня и прошептала: «Я вам мешаю. Я знаю». И это разбило мне сердце потому, что она все понимала и страдала от этого не меньше нашего.

Мы приходим каждые выходные. Приносим ее любимые пряники.

От таких историй – ком в горле. Сколько боли пришлось пережить родным и близким, прежде чем принять решение. И сколько осуждения они получили – от соседей, от знакомых, от случайных комментаторов в интернете.

Пансионаты для пожилых людей – это место, куда приходят за помощью. Когда ресурс исчерпан. Когда любви еще много, а сил уже нет. Когда единственный способ остаться любящим родственником – доверить уход профессионалам.

Если вы оказались перед таким выбором – не судите себя. Вы не «сдаете». Вы ищете лучшее для близкого. И для себя. Это не предательство. Это взрослое, трудное и очень честное решение.