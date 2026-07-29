Три истории о том, как непросто доверить уход за близким профессионалам

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=IjBo2MPAGSUibh24E+tIm3+GqytaAnwHDJ0zpvwscLHOl29QKa5pGdV+wDzGYDcljDXRpCmsv5AHnPoc7h+I802bYyNwr9DIONyDjyPtbE/xovDg1Dmg1d3swqWZI3s7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=IjBo2MPAGSUibh24E+tIm3+GqytaAnwHDJ0zpvwscLHOl29QKa5pGdV+wDzGYDcljDXRpCmsv5AHnPoc7h+I802bYyNwr9DIONyDjyPtbE/xovDg1Dmg1d3swqWZI3s7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=WK7GEoTYr1l3RRMm4zCUdAqviGmcLvdGSwKcI6W+BvQSdaK05wzdoX8bXMT76YPvv8GluxTbupdsTIVDCbBt7u0IeZBu6Qq+0pHN8iFzqhgoYzus6wgkt1bRmKN4nYi5"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=WK7GEoTYr1l3RRMm4zCUdAqviGmcLvdGSwKcI6W+BvQSdaK05wzdoX8bXMT76YPvv8GluxTbupdsTIVDCbBt7u0IeZBu6Qq+0pHN8iFzqhgoYzus6wgkt1bRmKN4nYi5"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=WK7GEoTYr1l3RRMm4zCUdAqviGmcLvdGSwKcI6W+BvQSdaK05wzdoX8bXMT76YPvv8GluxTbupdsTIVDCbBt7u0IeZBu6Qq+0pHN8iFzqhgoYzus6wgkt1bRmKN4nYi5"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=WK7GEoTYr1l3RRMm4zCUdAqviGmcLvdGSwKcI6W+BvQSdaK05wzdoX8bXMT76YPvv8GluxTbupdsTIVDCbBt7u0IeZBu6Qq+0pHN8iFzqhgoYzus6wgkt1bRmKN4nYi5"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=IjBo2MPAGSUibh24E+tIm3+GqytaAnwHDJ0zpvwscLHOl29QKa5pGdV+wDzGYDcljDXRpCmsv5AHnPoc7h+I802bYyNwr9DIONyDjyPtbE/xovDg1Dmg1d3swqWZI3s7"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=IjBo2MPAGSUibh24E+tIm3+GqytaAnwHDJ0zpvwscLHOl29QKa5pGdV+wDzGYDcljDXRpCmsv5AHnPoc7h+I802bYyNwr9DIONyDjyPtbE/xovDg1Dmg1d3swqWZI3s7"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,3570   EUR  90,2051  

Новости

Больше новостей
Поддерживаете ли вы идею вернуть прежний пенсионный возраст?
Комментировать
0
Новый храм в Сургуте:
Комментировать
0
Больше опросов

​«Я не сдала ее. Я спасла»: о чем рассказали родственники на Дне открытых дверей в пансионате для пожилых людей

Три истории о том, как непросто доверить уход за близким профессионалам

​«Я не сдала ее. Я спасла»: о чем рассказали родственники на Дне открытых дверей в пансионате для пожилых людей
Фото автора

В пансионате круглосуточного пребывания АНО «Заботливое сердце» прошел День открытых дверей. Сначала – небольшая творческая программа от Сургутской школы. Для постояльцев, для родных, для тех, кто просто решил заглянуть. Песни, пара теплых слов, живой звук в холле. А потом – время, когда можно было просто побыть рядом. Обняться. Поговорить. Или помолчать вместе.

Вот там, в этом пространстве между концертом и прощанием до следующего визита, и случаются настоящие разговоры. Истории родственников, которые приняли, возможно, самое трудное решение в своей жизни.

Анна М.: «Я думала, что справлюсь. Я не справилась»

– Мама всегда была сильной. Всю жизнь проработала на Севере, держала дом, поднимала нас с братом. А потом – инсульт. И она стала другой. Не хуже, не лучше – другой. Я уволилась с работы, переехала к ней. Думала, на пару месяцев. Прошло два года.

Она не узнает меня по вечерам. Путает день и ночь. Может встать в три часа ночи и начать собираться на работу – туда, где она не была уже пятнадцать лет. Я не спала нормально два года. Забыла, когда последний раз красилась. Перестала отвечать на звонки подруг, потому что не знала, что им сказать.

Когда я привезла маму сюда, соседка сказала: «Ты сдала ее». А я не сдала. Я спасла. Ее – от бытовых опасностей. Себя – от полного исчезновения.

Теперь я прихожу к ней три раза в неделю. Мы гуляем по коридору, разглядываем старые фотографии. Она спрашивает: «Чей это мальчик?» – про моего сына. Я отвечаю: «Твой внук». И она улыбается. Этого не было дома. Дома она только боялась.

Ольга К.: «Он стал агрессивным. И это был не он»

– Мой папа – профессор. Серьезный, спокойный, с идеальной дикцией. Когда началась деменция, я не сразу поняла. Сначала – забытые ключи. Потом — потерянные дни. А потом он ударил меня. Он просто не понимал, кто я и почему его держу.

У нас была сиделка. Она уволилась через три недели. Потом вторая. Третья. Я осталась одна. С человеком, который иногда не узнавал меня, а иногда – кричал, что я воровка и хочу отнять у него квартиру.

Я плакала каждый день, перестала быть дочерью. Стала охранником, медсестрой, уборщицей и врагом в одном лице.

Перед тем как приехать сюда, мы сменили два пансионата. В последний раз папа отказался выходить из машины и наотрез отказался оставаться в тюменском пансионате.

Когда приехали в Сургут, папа долго сидел в холле и молчал. А потом сказал: «Тут тихо». Он живет здесь уже полгода. Я прихожу два раза в месяц. Мы разговариваем. Иногда он вспоминает меня. Иногда – нет. Но я знаю: он в безопасности. И я тоже.

Елена В.: «Мы с мужем просто перестали быть мужем и женой»

– Моя свекровь переехала к нам после перелома шейки бедра. Мы думали – на время. Потянуло на четыре года. Она не ходит. Почти не говорит. Но все понимает. И это, наверное, самое тяжелое. Ты видишь, что человек внутри – живой, мыслящий. А тело не слушается.
Мы с мужем перестали быть парой. Стали сиделками. Посменно. Не были в отпуске четыре года. Не ходили в гости. Осталась только усталость.

Когда мы приняли решение, я боялась сказать свекрови. А она посмотрела на меня и прошептала: «Я вам мешаю. Я знаю». И это разбило мне сердце потому, что она все понимала и страдала от этого не меньше нашего.

Мы приходим каждые выходные. Приносим ее любимые пряники.

От таких историй – ком в горле. Сколько боли пришлось пережить родным и близким, прежде чем принять решение. И сколько осуждения они получили – от соседей, от знакомых, от случайных комментаторов в интернете.

Пансионаты для пожилых людей – это место, куда приходят за помощью. Когда ресурс исчерпан. Когда любви еще много, а сил уже нет. Когда единственный способ остаться любящим родственником – доверить уход профессионалам.

Если вы оказались перед таким выбором – не судите себя. Вы не «сдаете». Вы ищете лучшее для близкого. И для себя. Это не предательство. Это взрослое, трудное и очень честное решение.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:18, просмотров: 73, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мэрия Сургута: сообщения о сильном пожаре на окраине города – фейк 484
  2. Возрождение Бардаковки, Саймы и Кривули — масштабнейшая задача, справившись с которой, власти города войдут в историю 467
  3. ​В Нижневартовске Lexus протаранил машину на светофоре 459
  4. Бывшему замглавы Сургута грозит 21 год тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 425
  5. При содействии АО «Транснефть – Сибирь» в тюменском университете открыли фотозону, посвященную Д. Менделееву 393
  6. Павел Дуров в России получил обвинение в содействии терроризму и будет объявлен в международный розыск 390
  7. В Сургуте врачи удалили пациентке огромную опухоль из живота 382
  8. Митрополит Павел обещал лично крестить третьих и последующих детей югорчан. И вот сделал это в первый раз 374
  9. В Сургуте полиция задержала двух школьниц по подозрению в сбыте наркотиков. Им грозит до 20 лет тюрьмы 368
  10. ​В Сургуте до конца недели сохранится жара до +31 градуса, но почти каждый день будут идти дожди 367
  1. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 2644
  2. ​Правительство Югры: причиной дыма в районе ГРЭС-2 в Сургуте стало возгорание кровли 2067
  3. ​ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Югре 2066
  4. ​«Снести проще, чем сохранить»: в Сургуте обсудили утрату архитектурной памяти 1992
  5. Благоустройство, дороги и общественные пространства — Максим Слепов обсудил с журналистами жизнь города 1881
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 июля? // АФИША 1817
  7. В Сургуте вдвое увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл 1709
  8. ​В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст ‒ 55 и 60 лет 1640
  9. ​Шведский стол вместо серой каши 1611
  10. ​Суд Сургута назначил Ивану Барсову 80 часов обязательных работ 1590
  1. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 6056
  2. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 5193
  3. Причины остаться 4240
  4. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 3895
  5. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 3492
  6. ​Владимир Болотов: «Нам важно удержать в Сургуте молодых, активных и квалифицированных людей» 3311
  7. ​Последняя капля… бензина? 3269
  8. Яркое лето с Брусникой 3251
  9. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 2906
  10. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 2762

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика